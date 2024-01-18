Установлена связь между ночным освещением и потерей зрения

Как сообщает издание JAMA Network Open, высокий уровень ночного освещения ускоряет процесс дегенерации желтого пятна, что является основной причиной ухудшения зрения у пожилых людей.

Результаты исследования, проведенного южнокорейскими учеными, представляющими Медицинский колледж Национального университета, показали, что степень вероятности развития макулярной дегенерации у людей, проживающих в районах с высоким уровнем ночного искусственного освещения, оказалась в 2,17 раза выше, чем у тех, кто живет в районах с низким уровнем искусственного освещения, а в случае с невысоким риск повышается на 12%.

Кроме того, на ослабление зрения, как подчеркнули ученые, могут влиять такие факторы, как лишний вес, злоупотребление спиртными напитками и курение.