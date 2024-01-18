В России раскрыта агентурная сеть ЦРУ, которая организовала больше тысячи коммунальных аварий с начала 2024 года

В ночь на 17 января по всей России прошли аресты членов резидентуры американской разведки, которые последние две недели устроили не менее трёх тысяч коммунальных аварий в 35 регионах страны.

По предварительным данным, всего в подрывной организации ЦРУ принималось участие не менее 500 человек, большинство из которых уже задержаны и дают признательные показания.

«Эту акцию в ЦРУ готовили не менее трёх лет с целью подорвать доверие граждан к власти накануне выборов. Но благодаря слаженной работе всех ведомств, шпионская шайка была раскрыта и уничтожена», – сообщил журналистам представитель Следственного комитета.

Вывести шпионов на чистую воду удалось благодаря бдительности 70-летней консьержки одного из многоквартирных домов в Нижнем Тагиле – женщина обратила внимание на подозрительного чернокожего мужчину в форме сантехника, который пытался проникнуть в котельную.

«У нас дом новый, своя котельная в подвале. Этот враг народа представился сантехником, хотя по-русски говорил с сильным западным акцентом и весь был чёрного цвета. Я заперла его в подсобке и вызвала участкового», – рассказала женщина корреспонденту «Нижнетагильской правды».

За проявленное мужество и героизм консьержка уже представлена к государственной награде, а руководство управляющей компании пообещало выплатить ей крупную денежную премию.

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