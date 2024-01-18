Как избавиться от “водного веса” и поддержать здоровый водно-электролитный баланс

Нутрициолог Екатерина Кузина предупреждает, что “водный вес” может увеличить вашу массу тела на два килограмма в сутки. Этот набор веса сопровождается отечностью, которая может затронуть разные части тела, такие как ноги, руки, живот и мешки под глазами.

По словам специалистки, вода обычно составляет 50-60% общей массы тела. Однако иногда она задерживается в организме, что приводит к резкому увеличению веса. Екатерина Кузина советует следующие шаги для избавления от “водного веса”:

1. Проверьте количество потребляемой соли и исключите соленые продукты, особенно вечером. Если вы не можете отказаться от соли, предпочтите морскую соль.

2. Уберите из рациона колбасу, замороженные блюда быстрого приготовления и соусы, так как они содержат высокое количество натрия.

3. Обогатите свой рацион свежими овощами, зеленью и фруктами, чтобы поддерживать нормальный водно-электролитный баланс и предотвращать отеки.

Екатерина Кузина также дает следующие советы для предотвращения “водного веса”:

– Увеличивайте потребление чистой воды, чтобы организм не задерживал лишнюю жидкость.

– Поддерживайте физическую активность, так как это способствует активизации лимфотока.

– Контролируйте употребление алкоголя и кофеина.

Нутрициолог также предупреждает, что задержка воды в организме на длительный срок может указывать на серьезные проблемы с внутренними органами, такими как болезни почек или сердца. Поэтому важно следить за своим здоровьем и принимать меры для поддержания нормального водно-электролитного баланса.