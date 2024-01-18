В ГК “КОРТРОС” заявили о наращивании объема ввода жилья согласно стратегии страны
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Средний ввод жилья на душу населения составил 0,74 квадратных метра. Плановый показатель предполагает строительства 0,82 “квадратов” на душу населения до 2030 года, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
По его словам, в некоторых регионах зафиксированы более высокие цифры.
“Это Новосибирская, Калужская области, Чеченская Республика, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесия, Ленинградская область. Отличную работу также показывает Тюменская область — самый большой ввод по многоквартирным домам на душу населения, из года в год системно вводят жилье”, – уточнил заместитель председателя правительства.
Главный коммерческий директор ГК “КОРТРОС” Дмитрий Железнов напомнил, что в стратегии развития строительной отрасли сделан акцент на объемах возводимого жилья. По его словам, наблюдался рост количества застройщиков и разрешений на строительство.
Железнов отметил, что “КОРТРОС” также наращивал объемы строительства и введенных площадей.
“В этом году мы сдали многоквартирные дома в Москве, Московской области, Екатеринбурге и Перми исовершили рывок по всем регионам нашего присутствия”, – рассказал представитель компании.
ГК “КОРТРОС” является лидером по объему ввода жилья по всем регионам присутствия. В Свердловской области девелопер ввел более 142 тысяч “квадратов”, в Москве – 107 829. В столице компания входит в топ-20 застройщиков.
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