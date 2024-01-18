Мнение: Утешительная теория «полезной войны»…

…не работает. При том, что она очень популярна в широких обывательских массах, и последние лет 10 ее повторяют постоянно все кому не лень – «заюзали» уже до такой степени, что многими в среде так называемой «просвещенной интеллигенции», они же «просвещенные обыватели», похоже, она уже воспринимается не как теория, а как аксиома.

Скорее, это такой способ утешения, способ заговорить зубы самому себе, по известному принципу киношного доктора Айболита «Это даже хорошо, что сейчас нам плохо». Психологические истоки такой популярности «теории» легко объяснимы – ведь тоже примерно лет 10 назад в нашу жизнь прочна вошла война, какими бы кличками и эвфемизмами ее не пытались «переобозначить». А война – явление некомфортное, даже, можно сказать, пугающее – особенно если она погромыхивает где-то недалеко от тебя. Можно, конечно, заниматься обычным отрицанием самого наличия проблемы – типа, «если снаряды не рвутся у меня во дворе, значит, никакой войны нет и о чем вы вообще говорите».

Однако тупое отрицание, скажем, при болезни помогает не всегда – особенно, если боль не отпускает. Также и с войной; если она не утихает, а даже наоборот, и конца не видно – хочется уже вспомнить рецепт доктора Айболита: объяснить, почему все ужасы, какими бы они ни были ужасными, все эти раны, кровь, смерть и слезы – К ЛУЧШЕМУ. И наивен будет тот, кто считает, что «это невозможно». Всё возможно! Нетрудно обмануть того, кто, по слову поэта, «сам обманываться рад».

Так что теория «полезной войны» (или Пользы от Войны) была, естественно, сформулирована и мигом завладела сознанием широких интеллигентских масс. Как и положено всему, что завладевает массовым сознанием, она довольно проста. Формула примерно такая.

«Да – война это грубо и неприятно, это разрушения и смерть. НО! (о, это спасительное «но»! – С.) Но давайте вдумаемся – а кто, собственно, участвует в этой – и в любой другой – войне?! Конечно же, на войну идут – умирать неизвестно за что и зачем – разного рода отморозки, карбонарии, пассионарии, недовольные всем и вся, садомазохисты и прочие неуравновешенные граждане, а если назвать коротко – психопаты и социопаты. Ибо – вопрошает друг друга довольная собой диванная публика, – разве полезет туда, в кровище и дерьмище, нормальный разумный и психически здоровый человек? И сама же себе отвечает: да никогда! Что мы – дураки, штоле?

А значит – продолжает мысль неизвестный автор «теории», – война, при всей своей отвратительности, выполняет весьма полезную ОЧИЩАЮЩУЮ общество функцию! Отморозки и психопаты вовсю убивают друг друга – и, стало быть, избавляют наш с вами (поклон почтеннейшей публике) мир от всякой нечисти, от людей с тяжелыми отклонениями. От тех, кто вечно против заведенного порядка, всегда готов устроить майдан или революцию, не ценит ни свою ни чужую жизнь, весь во власти низменных инстинктов, любит грабить и убивать приличных граждан! И вот сейчас-то (тон становится несколько кровожадным) ряды этих подлецов существенно проредят…»

Крайне популярная, повторюсь, теория. И звучит при этом невероятно цинично (что, впрочем, чистая публика тоже в глубине души очень любит). Но, может быть, стоит отнестись к ней всерьез? Может быть, оно цинично – но при этом верно? И в самом деле после войны, когда «все плохие поубивают друг друга», наступит светлая «более лучшая» жизнь?

Что ж – дадим комментарий социального психолога.

Проблема в том, что в основе этой теории лежит изначально крайне сомнительный тезис. По сути, она исходит из того, что будто бы в населении любой страны есть некая фиксированная доля «нехороших личностей» – психопатов, садистов, отморозков и т.п. Асоциально, так сказать, настроенных. Если доля фиксирована и определяется, например, чисто генетически – то логично было бы предполагать, что если начать этих «нехороших» истреблять (физически), то их будет в обществе все меньше и меньше, а атмосфера в обществе, соответственно, всё лучше и безопасней.

Однако социология – это всё же не животноводство. Да и сама модель ошибочна. Реальная структура общества – не фиксированная, а динамическая. И не только люди своими поступками влияют на атмосферу в социуме, но и сами события в окружающем мире очень существенно влияют на всех членов общества, затрагивая и индивидуальную психику – которая у каждого гораздо более «текуча» и подвижна, чем кому-то хотелось бы думать.

Другими словами – нет, к сожалению, раз и навсегда «фиксированных» психопатов. Человек сложен. В какой-то степени частички «психопатического человека» есть в КАЖДОМ из нас. Вопрос лишь в том, в какой степени каждый из нас готов «выпустить» из себя свой запас психопатии/социопатии. У кого-то «граница прорыва» близка, у кого-то психопатические черты «зарыты» где-то глубоко внутри психики. Как поет Щербаков:

«И этот будто бы неплох, и этот вроде бы хорош,

И сам я – добрый, честный, умный, смелый человек.

Но…» и т.д.

Опять это «но»! Причем, к сожалению, и сам прорыв этого «второго я» зависит не только от самого человека – но и (и скорее всего даже в большей степени) от того, какие события происходят внутри социальной среды. Сам социум тоже очень сильно воздействует на любого человека и непрерывно нас корректирует… а то и вовсе переделывает.

Другими словами: да, безусловно, психопатами (как и людьми с безупречным музыкальным слухом) порой просто рождаются. Но обычно (как и музыкальный слух) психопатические черты можно развить. В этом нет ничего запредельно сложного. Человеческая психика – чрезвычайно гибкая штука. У большинства из нас она вообще как пластилин.

И, соответственно, простой вывод: да, безусловно, война убивает психопатов (в числе прочих людей). Но она также безусловно психопатов РОЖДАЕТ – поскольку изменяет сам социум в сторону жестокости, зверства, «притерпелости», принципа «убей!» и «завтра может не быть, поэтому всё позволено». Имеет ли смысл подбивать баланс? Или очевидно, что на каждого убитого появляется два, три, пять, десять новых психопатов?

И даже в самом глубоком тылу.