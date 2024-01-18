BMJ Open: рост груди у мужчин повышает риск ранней смерти на 37%

Как сообщает издание BMJ Open, разрастание тканей молочной железы у мужчин повышает степень риска ранней смерти на 37%, что показали результаты исследования, проведенного датскими учеными.

Было установлено, что в случае, когда причина гинекомастии была установлена, риск достигал отметки в 75% и 61%, в случае с раком и нарушением кровообращения соответственно, в то время как у представителей группы, где причину увеличения груди установить не удалось, данный показатель составил 5%.

Полученные результаты, как считают ученые, могут быть вызваны тем, что при гинекомастии мужчины часто принимают стероиды и подвергаются воздействию химических веществ, разрушающих гормоны.