 

BMJ Open: рост груди у мужчин повышает риск ранней смерти на 37%

18.01.2024, 19:50, Разное
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Как сообщает издание BMJ Open, разрастание тканей молочной железы у мужчин повышает степень риска ранней смерти на 37%, что показали результаты исследования, проведенного датскими учеными.

Было установлено, что в случае, когда причина гинекомастии была установлена, риск достигал отметки в 75% и 61%, в случае с раком и нарушением кровообращения соответственно, в то время как у представителей группы, где причину увеличения груди установить не удалось, данный показатель составил 5%.  

Полученные результаты, как считают ученые, могут быть вызваны тем, что при гинекомастии мужчины часто принимают стероиды и подвергаются воздействию химических веществ, разрушающих гормоны.    


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