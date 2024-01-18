Title: “Расширение Арктической Зоны России: Новые Возможности для Югры”

Правительство РФ разработало законопроект о включении двух районов Югры, а именно Березовского и Белоярского, в арктическую зону страны. Эти районы схожи с макрорегионом по географическим и природно-климатическим характеристикам.

Премьер-министр России, Михаил Мишустин, выразил уверенность, что расширение арктической зоны приведет к дополнительному развитию экономики и социальной сферы. Это также повысит качество жизни жителей этих регионов. По словам господина Мишустина, вновь включенные районы обладают большим инвестиционным потенциалом в секторах добывающей и перерабатывающей промышленности, лесопереработки, энергетики и туризма.

Правительство подчеркнуло, что Березовский и Белоярский районы Югры полностью соответствуют стратегии развития Арктики. Эта стратегия включает в себя расширение наукоемких производств, развитие геологического изучения, освоение новых месторождений полезных ископаемых, а также сохранение и популяризацию культурного наследия и языков малочисленных народов.

Арктической зоне РФ уже принадлежат Мурманская область, Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий автономные округа, а также части Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края и Архангельской области. В 2020 году российские власти приняли программу развития Арктики до 2024 года, в рамках которой действует специальный экономический режим для частных инвестиций.