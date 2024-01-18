Мировая добыча нефти в 2023 году прогнозируется на уровне 102 миллионов баррелей

В 2024 году МЭА прогнозирует рост мирового предложения нефти до 103,5 миллиона баррелей в день. Этот рост обусловлен увеличением добычи топлива в США, Бразилии, Гайане и Канаде. В то время как рост спроса на нефть ожидается замедлиться с 2,3 миллиона баррелей в день в 2023 году до 1,2 миллиона баррелей в день в текущем году.

В декабре 2023 года экспорт российской нефти превысил максимальный показатель за девять месяцев и составил 7,8 миллионов баррелей в день, что на 500 тысяч баррелей больше. Однако, как отмечено в отчете, предполагаемые доходы от продажи топлива сократились до $14,4 миллиарда.

МЭА делает вывод, что рынок нефти в 2024 году кажется относительно стабильным, но агентство также подчеркивает, что возможная эскалация напряженности на Ближнем Востоке может оказать негативное воздействие на эту сферу. Подробности можно найти в статье “Нефть взлетела на ракетах” в журнале “Ъ”.