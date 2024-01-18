Преждевременная смертность населения год от года причиняет огромные убытки российской экономике

Исследование Центрального экономико-математического института Российской академии наук, о котором рассказал РБК, показало, что преждевременная смертность населения год от года причиняет огромные убытки российской экономике. Эти потери колеблются от 15 трлн до 24 трлн рублей в год.

Наибольший ущерб экономике приносит смертность от внешних причин, таких как ДТП и отравления, оцениваемый до 5,2 трлн рублей в год. Заболевания системы кровообращения также стоят экономике от 3,5 трлн до 4,8 трлн рублей в год. Смерть от новообразований приносит ущерб в размере 1,8–2,8 трлн рублей в год, а болезни органов пищеварения — 1,3–1,7 трлн рублей в год. Инфекционные заболевания (за исключением COVID-19, ВИЧ и туберкулеза) также уносят около 1,15 трлн рублей из экономики.

Исследование было проведено на основе данных за допандемийный 2019 год, когда количество преждевременных смертей в РФ превысило 980 тыс. человек. Ущерб был рассчитан на основе стоимости года жизни гражданина и потерь в ВВП с учетом оставшегося трудового стажа.

Выводы исследования подчеркивают неотложную необходимость увеличения расходов на здравоохранение. Снижение смертности поможет улучшить демографическую ситуацию и сократить экономические потери. Однако, согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, расходы на здравоохранение в 2024 году составили всего 289,9 млрд рублей, что значительно меньше, чем в 2019 году, когда эта сумма составляла 700 млрд рублей.