 

Преждевременная смертность населения год от года причиняет огромные убытки российской экономике

18.01.2024, 19:15, Разное
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Исследование Центрального экономико-математического института Российской академии наук, о котором рассказал РБК, показало, что преждевременная смертность населения год от года причиняет огромные убытки российской экономике. Эти потери колеблются от 15 трлн до 24 трлн рублей в год.

Наибольший ущерб экономике приносит смертность от внешних причин, таких как ДТП и отравления, оцениваемый до 5,2 трлн рублей в год. Заболевания системы кровообращения также стоят экономике от 3,5 трлн до 4,8 трлн рублей в год. Смерть от новообразований приносит ущерб в размере 1,8–2,8 трлн рублей в год, а болезни органов пищеварения — 1,3–1,7 трлн рублей в год. Инфекционные заболевания (за исключением COVID-19, ВИЧ и туберкулеза) также уносят около 1,15 трлн рублей из экономики.

Исследование было проведено на основе данных за допандемийный 2019 год, когда количество преждевременных смертей в РФ превысило 980 тыс. человек. Ущерб был рассчитан на основе стоимости года жизни гражданина и потерь в ВВП с учетом оставшегося трудового стажа.

Выводы исследования подчеркивают неотложную необходимость увеличения расходов на здравоохранение. Снижение смертности поможет улучшить демографическую ситуацию и сократить экономические потери. Однако, согласно законопроекту о федеральном бюджете на 2024–2026 годы, расходы на здравоохранение в 2024 году составили всего 289,9 млрд рублей, что значительно меньше, чем в 2019 году, когда эта сумма составляла 700 млрд рублей.


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