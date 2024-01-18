Британский историк – в этом году России удастся решающий военный прорыв

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Велики шансы, что в 2024 году РФ окончательно победит Украину, заявил в интервью Die Welt британский историк Нил Фергюсон. По его словам, на Западе забыли уроки истории, которые показывают, что русские обычно плохо проявляют себя в первой половине вооружённого конфликта, но зато выигрывают во второй. После же победы Кремля от Украины останется только один «огрызок». Она не сможет добиться экономического успеха, и никто не захочет инвестировать в неё деньги. При этом на достигнутом российский президент Владимир Путин не остановится, убеждён историк.



AP

Очень велика вероятность того, что в этом году РФ удастся совершить решающий прорыв в военном противостоянии с Украиной, заявил в интервью Die Welt британский историк Нил Фергюсон. Ведь противовоздушная оборона ВСУ ослабевает. К тому же армии не хватает артиллерии и солдат.

Многие на Западе не хотели верить в возможности такого сценария, а ещё забыли уроки истории: в первой половине вооружённого конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй — выигрывают. В результате же их победы от Украины останется только «огрызок». Она не сможет добиться экономического успеха, и никто не захочет инвестировать в неё деньги.

К тому же глава Кремля Владимир Путин на этом не остановится, убеждён Фергюсон. Ведь он поставил перед собой задачу по восстановлению всей Российской империи. Запад же своей слабостью провоцирует его на дальнейшие действия и заключение новых альянсов. Так что впереди нас ожидает «опасное десятилетие».

И в связи с этим Европе, в частности Германии, необходимо пробудиться, призывает историк. Они должны стремиться к стратегической автономии, вооружаться и брать на себя всё большую ответственность на мировой арене, ведь на поддержку США больше рассчитывать не приходится. Как в своё время Римская империя, Америка сейчас переживает период упадка. А с возвращением в Белый дом экс-президента Дональда Трампа эти процессы только ускорятся. Не исключено, что через десять лет НАТО вообще не будет существовать или альянс будет существовать, но только без участия США.

Поддержка Украины со стороны американцев ослабевает уже сейчас: «Это стало для них (американцев. — ИноТВ) уже привычной схемой: правительство обещает государствам поддерживать их столько, сколько потребуется. А через пару лет поддержка заканчивается, как в Ираке и в Афганистане. Складывается такое впечатление, как будто им наскучила телевизионная передача и они для разнообразия переключаются на другой канал. Но Европа не может позволить себе такую позицию. Ведь РФ находятся прямо за дверью».

Однако пока никаких конкретных действий ЕС не предпринимает, сетует Фергюсон. В реальности никакого плана Б без помощи США до сих пор не существует. Многие страны не готовы даже повысить военные расходы до согласованного уровня — 2% от ВВП. А ведь может понадобится увеличить их и до 4%, что ни одно европейское правительство не сможет политически пережить. А это, в свою очередь, откроет новые возможности для популистских партий, которые зачастую настроены крайне пророссийски, предостерегает историк.