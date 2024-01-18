Merkur – слабой военной поддержкой Байден пытается подтолкнуть Украину к «закулисному торгу»

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США медлят с поставкой Украине систем ПВО HIMARS с ракетами ATACMS, пишет Merkur. Увеличение военной помощи стало «яблоком раздора» между американскими политиками, выступающими за и против увеличения поддержки. Некоторые упрекают главу Белого дома Джо Байдена в том, что он доводит ресурсы Киева до «полного истощения». Отдельные эксперты даже предполагают, что таким образом он подталкивает Украину к мирным переговорам и «закулисному торгу».



AP

Поставки американских систем ПВО HIMARS с ракетами ATACMS стали «яблоком раздора» между сторонниками и противниками увеличения военной поддержки Украины в США, пишет Merkur. Некоторые упрекают главу Белого дома Джо Байдена в том, что он буквально доводит ресурсы Киева до «полного истощения». Отдельные эксперты даже высказывают предположение, что он не желает победы Украины, а пытается подтолкнуть её к мирным переговорам и «закулисному торгу».

Украинцы сами также настаивают на усилении помощи, пытаясь убедить Вашингтон в целесообразности такого шага, а ещё в своих видео атакуют республиканцев, выступающих против некоторых колеблющихся демократов и даже самого Байдена. Критика затрагивает и правительства других стран — членов НАТО.

Но вопрос увеличения поддержки Украины уже расколол американское, да и всё западное общество, что теперь грозит катастрофическими последствиями. Возникшая ситуация угрожает сплочённости внутри НАТО и играет на руку России. Ведь в гибридной войне целью атаки может стать всё, что угодно, в том числе и единство, моральный дух общества или законность политических целей.

К тому же в Европе и США начали уставать от боевых действий на Украине. Чувствуя это, Владимир Зеленский сам поменял свой тон. Теперь он просит меньше, но делает это чаще и тише. Но всё больше людей на Западе сомневаются в его заявлениях, что Киев якобы сражается за весь мир.