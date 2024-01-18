Скандалы: Ленинградский лорд

Как «турецкому» миллионеру Андрею Березину удается получать российские госконтракты

В Санкт-Петербурге подрядчиком на вывоз медицинских отходов за 15 миллиардов рублей стало ООО «Сити Инвест», которое связывают с компанией «Евроинвест» бизнесмена Андрея Березина. Предприниматель имеет неоднозначную репутацию с начала 1990-х, к нему есть вопросы от Балтийской таможни до властей Германии. Зато экономически Березин на редкость всеяден. Например, ему была крайне интересна земля Минобороны времен Анатолия Сердюкова.

16 контрактов

ГКУ «Дирекция по закупкам комитета по здравоохранению» правительства Санкт-Петербурга объявило о выборе подрядчика на вывоз и утилизацию медицинских отходов класса «Б». Сразу 16 контрактов на 14,8 миллиардов рублей получила компания «Сити Инвест». Отходы и правда непростые, потому что связаны с психоневрологическими диспансерами, хосписами, сурдологическим центром. Потому медотходы класса «Б» положено перевозить только специализированным транспортом, где кабина должна быть отделена от кузова, кроме того, транспорт должен быть оснащен холодильными установками. Ну и еще ряд требований от санинспекции. В 2024 году специалистам «Сити Инвест» придется вывести 115,6 тысяч медицинских отходов, если брать все в сумме по 16 контрактам. Договор рассчитан на год. Нынешний.

ООО «Сити Инвест»

Разумеется, СМИ тут же заинтересовались ООО «Сити Инвест», которое получило столь жирный государственный контракт. Основано в 2015 году по адресу в Санкт-Петербурге на Уральской улице, учредителем является некий b>Василий Никитин. По данным «Контур.Фокус», в 2022 году выручка фирмы составила 87,9 миллионов рублей, чистая прибыль 15,8 миллионов рублей. Если посмотреть дальше данные налоговой, то вид деятельности фирмы подходящий: «Обработка и утилизация опасных отходов, прочих, не входящих в другие группировки». Несмотря на корявую формулировку, как раз о медотходах тут говорить корректно. Другое дело, что по ОКВЭД (видам деятельности) ООО «Сити Инвест» всеяден: тут и «строительство жилых и нежилых помещений», «мойка автотранспортных средств, полирование», «сортировка материалов для дальнейшего использования», да много чего. Но любопытно следующее, как показывают данные налоговой: до 2022 года чистая выручка компании была не ахти – на условный ноль фирма вышла только к 2019 году. То есть спустя четыре года после основания. А дальше пошел вертикальный взлет – в 2021 году уже 20 миллионов чистой прибыли, в позапрошлом году, как упоминалось, почти 16. Есть еще цифра 18 – именно столько постов в обществах с ограниченной ответственностью занимает генеральный директор «Сити Инвест» Василий Никитин. Про всеядность мы упомянем третий раз в статье. Но это нормально для бизнеса – банки у нас занимаются таксомоторным бизнесом, да и доставкой еды. Гораздо интереснее найти связь ООО «Сити Инвест» с инвестиционной компанией (ИК) «Евроинвест Девелопмент» Андрея Березина, о чем сейчас активно пишут телеграм-каналы. Об этом в самом конце.

Березин

Немного о бизнесмене Андрее Березине. Тогда еще группу компаний (ГК) «Евроинвест» он основал в далеком 1995 году. Фирма занималась многим, от девелопмента до аграрного сектора. Березин родился в 1967 году в Ленинграде, прошел физматшколу и Лениградский механический институт, окончил вуз специалистом в области проектирования, производства и использования различных систем управления в авионике. Что касается бизнеса, то Березин начал с поставок различных товаров из Европы, отсюда и название фирмы, быстро стал долларовым миллионером, а потом довольно неожиданно занялся рыбой не только в Питере, но и еще севернее. Ненадолго, впрочем. Недвижимостью и девелопментом предприниматель стал заниматься уже в конце 90-х, тогда же его детище стало называться говоряще — «Евроинвест Девелопмент». Пожалуй, свою фишку он нашел к 2014 году, когда занялся строительством многоэтажного жилья на стыке Петербурга и Ленинградской области. Это то жилье, которое называют «человейниками». Хотя сельское хозяйство также не забыто — «Евроинвест» развивает собственный агрокластер на территории Псковской области. Есть у предпринимателя и другие проекты, связанные со стартапами.

«Наша версия» некоторое время назад писала: «Налоговые вопросы к «Евроинвесту» возникали еще в конце 1990-х. Кстати, тогда руководителем управления Федеральной службы налоговой полиции РФ по Санкт-Петербургу был будущий губернатор северной столицы Георгий Полтавченко. Но в какие-то процессуальные претензии это не вылилось. Это, по данным портала «Позитивнюьс», произошло четыре года назад (на тот момент): «Следственные мероприятия прошли в среду, 6 февраля 2019 года, в рамках уголовного дела, возбужденного 7 декабря 2018 года Балтийской таможней по части 2 статьи 193 УК — «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере». Еще любопытный нюанс. Телеграм-канал «Утроньюс» отмечает любопытный факт: «Если в поисковиках «Яндекс» и «Гугл» вбить фамилию Березина, то часть результатов поиска окажется скрыта. Американским Google даже уточняется, что «некоторые результаты поиска могли быть удалены в соответствии с местным законодательством».

Покупал за копейки, продавал за миллиарды

В связи с «человейниками» многие телеграмм-каналы пишут, что Андрей Березин может быть близок к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко. Отсюда и имеет гордое прозвище – Ленлорд – Ленинградский лорд. Якобы в свое время предприниматель, чье полное состояние на самом деле на сегодняшний момент никому неизвестно, получил совхозные земли в 47-м регионе за копейки, которые ныне активно застраивает. Либо продает другим застройщикам, но уже не за копейки. Редевелопмент не только колхознобесхозных земель, но и промышленных зон – сейчас выгоднейшее дело. Именно там строится в массовом порядке многоэтажное жилье. Очень многоэтажное. Зачастую без всякой социальной инфраструктуры, особенно это касается общественного транспорта. Березину многие ставят на вид строительство домов на месте бывших заводов «Светлана» и «Ригель», которые были связаны с производством аккумуляторов. Понятно, что производство вредное, земля там может быть не слишком экологичной, если мягко говорить. Но разрешение на строительство выдавали чиновники.

Что касается медицинских отходов, за контракты по которым, предположительно, Березин мог получить почти 15 миллиардов, то первым об этом сообщил канал «Лиса Басилио». Потом информацию распространили еще несколько источников. Верить анонимной информации в интернете или нет, каждый решает сам, однако эти телеграм-каналы устойчиво пишут уже более года: Березин находится за пределами России (был замечен журналистами и знакомыми в Турции, неоднократно), и в связи с этим очень опасается западных санкций, ведь состояние надо как-то легализовывать. Тем более, если верить сайту Dramm.Today, Андрей Валерьевич еще в 2016 году попадал в поле зрения правоохранительных органов Германии и Швейцарии, потому что якобы «белил» доходы «Евроинвеста» через ряд сомнительных фильм. Речь шла о 23 миллионах долларах. Но, как видим, никаких процессуальных последствий не последовало. Хотя кое-что в интернет попало по российским делам: якобы в 2011 году «Евроинвест» купил 500 га Ржевского военного полигона за 75 миллионов рублей, и тут же продал за 3 миллиарда 300 миллионов. Правда, если это правда, простите за тавтологию, то тут вопросы больше даже к руководству военного ведомства, которые у следствия и возникли. А кто был тогда министром обороны, мы все помним. Тандем Анатолия Сердюкова и Евгении Васильевой прочно вошел в современную историю страны.

Также ряд сайтов утверждает, что вместо транспортно-пересадочного узла в Девяткино (окраина Питера) по «Программе развития транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 2020 года» территорию в 35 га застроили «человейниками» структуры бизнес-империи Березина, речь о 2018 годе. Есть ряд и других сомнительных кейсов, связанных с бизнесами Березина. Впрочем, сам он, конечно, имеет свои резоны и причины для гордости. Так, «Новые известия» пишут: «Березин поясняет, что уверенно войти в довольно плотный рынок удалось благодаря наличию собственных земельных ресурсов. Не было необходимости искать и покупать участки, которые в рыночных условиях с годами прибавили в цене. Второй причиной эффективного захода в Ленобласть «Евроинвест Девелопмент» Березин называет сформированный реальный имидж надежной компании. Что заметил массовый клиент. «Компания работала без кредитных обязательств, риск того, что стройка встанет на стадии возведения корпуса или котлована был объективно ниже, нежели у других участников рынка», — уточняет Березин Андрей Валерьевич. Образ стабильного застройщика со временем укрепился. Кроме того, Березин и «Евроинвест Девелопмент» достроили несколько объектов, которые были брошены другими девелоперами. Так, при посредничестве правительства Ленобласти компания помогла обманутым участникам долевого строительства. Позднее подобный формат строительства (долевое) признали неудачным на федеральном уровне и запретили».

Понятно, что статья не случайная, носит подчеркнуто комплементарный характер. Зато прослеживает связи Березина с чиновниками 47-го региона.

… И последнее, точнее, с чего начали. Почему фирму «Сити Инвест», получившую солидный госконтракт, подозревают в аффилированности к ИК «Евроинвест» и лично Андрею Березину? По данным корреспондента «Нашей версии», информация (ну или слив) поступила от правоохранительных органов, не будем называть орган конкретный. Это подтвердили сразу три источника, не связанных друг с другом. Зачем это нужно правоохранителям? Такой вопрос и был задан, на что последовало закономерное: «Затем». Отметим пока странное: миллиардер в рублях, предположительно находящийся в Турции, к коему есть крупные претензии у правоохранителей, в России успешно ведет дистанционный бизнес, связанный с государственными контрактами. И он такой не один.

Евгений Колесников

Оригинал материала: “Версия”