 

Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе

18.01.2024, 19:05, Новости дня
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В ночь на 19 января в России православные христиане отмечают Крещение Господне. Одно из главных событий праздника – купание в водоемах.

1. В первую очередь необходимо разогреться перед заходом
в купель, чтобы избежать больших нагрузок на организм. Резкий перепад
температуры при контакте с ледяной водой вызывает развитие стрессовой реакции:
выброс адреналина и норадреналина; учащение дыхания и сердцебиения, рост
артериального давления. Для разогрева можно сделать разминку или пробежку.
Также многие практикуют парение в бане. Правда, у этого способа есть
противопоказания: врачи не рекомендуют его людям с сердечно-сосудистыми
заболеваниями.

2. В последнее время набирает популярность купание в сибирском
банном чане. Такой способ может стать хорошей альтернативой ледяной
проруби. Чтобы соблюсти традицию, достаточно добавить освященной воды в банный
чан. Температуру в чане можно регулировать. Это позволяет искупать в Крещение
даже детей и дает возможность окунуться людям, которым противопоказано купаться
в ледяной воде.

3. Врачи отмечают, что стоит заранее – минимум за два месяца – закаливаться.

4. Необходимо отказаться от купания в проруби при наличии
симптомов респираторных заболеваний и при наличии сердечно-сосудистых
заболеваний. Если есть противопоказания для погружения в прорубь, то можно
просто умыть лицо, а не погружаться в воду целиком.

5. Голову врачи мочить не рекомендуют, чтобы избежать
рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду также
противопоказаны, так как это может привести к шоку от холода.

Фото: Freepik.com

6. Медики рекомендуют перед погружением измерить давление
— если показатели выше 140/90, от купания надо отказаться.

7. Окунаться надо строго в оборудованных прорубях под
присмотром спасателей.

8. Алкоголь для разогрева – под запретом. Он дает дополнительный стресс
организму. Также не рекомендуется трудноперевариваемая пища накануне погружения
в купель.

9. Поесть желательно за час-два до купания.

10. Рекомендации по одежде: обувь должна быть нескользящей
и легкоснимаемой, под рукой должен быть теплый махровый халат и махровое
полотенце, которым можно вытереть остатки воды. Сразу после крещенского купания необходимо
тепло одеться и выпить горячий напиток.


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