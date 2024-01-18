Крещенские купания: 10 главных рекомендаций, чтобы не навредить себе

В ночь на 19 января в России православные христиане отмечают Крещение Господне. Одно из главных событий праздника – купание в водоемах.

1. В первую очередь необходимо разогреться перед заходом

в купель, чтобы избежать больших нагрузок на организм. Резкий перепад

температуры при контакте с ледяной водой вызывает развитие стрессовой реакции:

выброс адреналина и норадреналина; учащение дыхания и сердцебиения, рост

артериального давления. Для разогрева можно сделать разминку или пробежку.

Также многие практикуют парение в бане. Правда, у этого способа есть

противопоказания: врачи не рекомендуют его людям с сердечно-сосудистыми

заболеваниями.

2. В последнее время набирает популярность купание в сибирском

банном чане. Такой способ может стать хорошей альтернативой ледяной

проруби. Чтобы соблюсти традицию, достаточно добавить освященной воды в банный

чан. Температуру в чане можно регулировать. Это позволяет искупать в Крещение

даже детей и дает возможность окунуться людям, которым противопоказано купаться

в ледяной воде.

3. Врачи отмечают, что стоит заранее – минимум за два месяца – закаливаться.

4. Необходимо отказаться от купания в проруби при наличии

симптомов респираторных заболеваний и при наличии сердечно-сосудистых

заболеваний. Если есть противопоказания для погружения в прорубь, то можно

просто умыть лицо, а не погружаться в воду целиком.

5. Голову врачи мочить не рекомендуют, чтобы избежать

рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Прыжки в воду также

противопоказаны, так как это может привести к шоку от холода.

Фото: Freepik.com

6. Медики рекомендуют перед погружением измерить давление

— если показатели выше 140/90, от купания надо отказаться.

7. Окунаться надо строго в оборудованных прорубях под

присмотром спасателей.

8. Алкоголь для разогрева – под запретом. Он дает дополнительный стресс

организму. Также не рекомендуется трудноперевариваемая пища накануне погружения

в купель.

9. Поесть желательно за час-два до купания.

10. Рекомендации по одежде: обувь должна быть нескользящей

и легкоснимаемой, под рукой должен быть теплый махровый халат и махровое

полотенце, которым можно вытереть остатки воды. Сразу после крещенского купания необходимо

тепло одеться и выпить горячий напиток.