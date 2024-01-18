Мнение: Об истерике Зеленского… Украина таки терпит поражение?

Таки да, если судить по истеричному поведению её лидера, #Украина действительно на грани…

Просто потому, что потенциальные победители так себя не ведут. Не утрачивают адекватности, не срываются на хамство, не демонстрируют бахвальства и не показывают, как у них сдают нервы. Поведение и выступления украинского президента Владимира Зеленского в Давосе были в этом контексте весьма показательными.

Уже его вступительная речь в рамках панельной дискуссии «Достижение безопасности и сотрудничества во фрагментированном мире» вызвала вопросы относительно адекватности спикера. Владимир Зеленский буквально исходил ядом по поводу своего российского визави и тёзки Владимира Путина, возложив на того ответственность за все конфликты на планете чуть ли не с начала века. «Один человек украл по крайней мере 13 лет мира и заменил их болью и кризисами, которые влияют на весь мир», — заявил он, намекая на сирийский конфликт. Хотя в 2010-2011 гг. Владимир #Путин ещё не был президентом России, а его тогдашний сменщик Дмитрий Медведев изо всех сил прогибал Дамаск под условия Запада. Ну а международный характер внутрисирийскому конфликту придали #США в 2014 году, начав ракетные и бомбовые удары по территории суверенного государства-члена ООН. Тогда как #Россия вмешалась в сирийский #кризис только в конце 2015 года по просьбе законного правительства страны.

То есть Украина не гнушается ни подтасовкой фактов, ни прямой ложью, чтобы лишний раз демонизировать РФ. И это не «военная хитрость», не обман противника: Владимир #Зеленский врал в первую очередь своим потенциальным сторонникам из числа влиятельных мировых персон. И тем самым показал, что его дело — неправое, коль скоро прибегает к неправде.

Но даже если отвлечься от этого… Столько злобы, столько негативных эмоций не изрыгал с трибуны Давоса ни один спикер. Аудиторию, состоявшую из самых серьёзных людей мира, политических лидеров и финансовых воротил, это сильно коробило. Как и то, что на сессии по «безопасности и сотрудничеству» Владимир Зеленский раз за разом выдвигал самые надуманные причины, почему он не желает закончить свою вендетту с Владимиром Путиным. Притом что большинство присутствовавших сейчас убеждены как раз в обратном: договорённости с Москвой – безальтернативная часть «Мирного плана для Украины», хотят того в Киеве, или нет.

Но если вторая сторона конфликта договариваться о его прекращении не желает, упрямо оставаясь на инфантильно-ультимативных требованиях, притом что достичь их исполнения она сама не в состоянии, это говорит в первую очередь о высоком уровне её неадекватности. А во-вторых о том, что ответственность за продолжение ложится уже и на неё.

Возможно, эти азбучные истины Владимиру Зеленскому кто-то разъяснил в кулуарах. Потому что градус его нервозности резко возрос. Украинский президент, чья команда ещё недавно чуть ли не на коленях умоляла китайских представителей о встрече на полях форума в Давосе, в развязной манере заявил, что это-де он отказал премьеру КНР Ли Цяню. Ибо мелковат тот для «Человека года — 2022» по версии Times. «Есть премьер Китая — тогда наш премьер с ним встретится. Я бы с радостью встретился бы с лидером Китая… Мне не нужны любые диалоги, мне нужны важные решения от лидеров, принимающих эти решения», — прокомментировал Владимир Зеленский публикацию Politico о том, что китайцы вежливо, но твёрдо отклонили все просьбы Киева поговорить. Не факт, что Пекин немедленно отреагирует на такое хамство. Но запомнит.

В этом же ряду украинской быдлополитики — откровенно грубый совет экс-президенту #США Дональду Трампу, который может в текущем году вернуться в Белый дом, «сначала думать, а потом говорить». Такой ответ Владимир Зеленский дал на просьбу прокомментировать высказывания потенциального кандидата от республиканцев, только что выигравшего партийные кокусы в Айове, о возможности восстановить мир между Россией и Украиной за 24 часа.

Ну, да, «сдали нервы»…

Но нервы ведь сдают именно у проигрывающих, верно?

У тех, до кого внезапно дошло, что сдаваться-то придётся им?

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