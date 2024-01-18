Врач Королева назвала селедку и яичные желтки среди источников витамина D

Витамин D является важным элементом для поддержания здоровья организма, как отмечает врач-кардиолог Мария Королева. Она подчеркивает, что для поддержания нормального уровня этого витамина в организме необходимо ежедневно употреблять 400-1000 МЕ.

Для получения этой дозы витамина D можно проводить короткие прогулки на свежем воздухе, особенно в солнечные дни, когда ультрафиолетовые лучи помогают организму синтезировать витамин D на коже. Врач советует всего лишь 15 минут на улице в такие дни. Однако если у вас нет возможности регулярно выходить на улицу, Королева рекомендует сдать анализы, чтобы узнать уровень витамина D и, при необходимости, получить рецепт на биологически активные добавки (БАДы) для его компенсации.

Кроме того, врач обращает внимание на то, что зимой уровень витамина D у людей снижается из-за увеличенного времени, проводимого в помещениях и недостатка солнечного света. Однако правильное питание может помочь устранить этот дефицит. В рационе следует включать продукты, богатые витамином D, такие как жирная рыба (сельдь, лосось, сардина) и яичные желтки. Например, один желток содержит около 50 МЕ витамина D.

Дефицит витамина D может иметь серьезные последствия для здоровья. Этот витамин необходим для нормального функционирования организма, регулирования уровня фосфата и кальция, что важно для здоровья костей, зубов и мышц, а также для поддержания иммунной и нервной систем. Недостаток витамина D может увеличить риск различных заболеваний и расстройств.

Признаки дефицита витамина D включают повышенную усталость, частые инфекции, боли в костях, мышечную слабость и судороги, изменения настроения, апатию, депрессию, утрату аппетита, проблемы со сном, тревожность, раздражительность и проблемы с самоконтролем. Поэтому важно следить за уровнем витамина D в организме и принимать необходимые меры для его поддержания.