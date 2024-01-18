 

В Великобритании запретили продажу игрушек, которые могут развивать у детей фантазию

18.01.2024, 17:33, Разное
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Правительственное агентство по делам несовершеннолетних в Великобритании с 1 марта запретит продажу игрушек, которые могут развивать у детей фантазию.

Эксперты утверждают, что такие товары мешают нормальной интеграции ребёнка в систему общественных и трудовых отношений, а также способствуют неравноправию и противоречат концепции равных способностей.

Известный британский детский психолог Аманда Джилл ещё в 2022 году начала кампанию «Равны – значит одинаковы». Она утверждает, что необходимость развития у ребёнка фантазии – стереотип колониальных времён, с помощью которого белым европейским детям внушали мысль о якобы их исключительности. При этом в некоторых африканских и новозеландских культурах понятие фантазии размыто или вообще отсутствует.

– Мы живём в мире, где дети должны учиться принимать реальность такой, какая она есть. А для этого им нужны игрушки, которые помогут развивать практические навыки, а не будут заставлять витать в облаках и мечтать о собственных привилегиях, – считает она.

После двух лет «торпедирования» этой темы через телеканалы и прессу, власти согласились принять рекомендации Джилл в качестве приоритетных при формировании государственной политики в отношении «тематики, свойств и характеристик товаров для детского развития и творчества». Списки разрешённых и запрещённых игрушек будут составлены в ближайшие полтора месяца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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