Комплект-двойка, корпоративный образ и структурированный ансамбль: стильные повседневные наряды с элементами готики

Готическая мода уже давно ассоциируется с ночью, таинственностью и драматизмом. Однако современные наряды в стиле готики вырываются из рамок тьмы и обретают универсальность для повседневной носки. Наслаждайтесь и вдохновляйтесь подборкой из 10 интересных готических образов в сегодняшней статье. Они просты, шикарны и универсальны, поэтому каждый сможет найти ансамбль на любой вкус.

Комфортная готика

Ощутите комфорт без ущерба для своего готического стиля, выбрав свободную, струящуюся одежду темных оттенков. Сочетайте большие черные свитера или худи с легинсами или потертыми джинсами. Дополните образ массивными ботинками, эффектными кольцами и колье, чтобы придать образу готический стиль.

Романтическая готика

Как насчет сочетания романтизма с оттенком тьмы? Включив в свой альтернативный капсульный гардероб тюль, бархат и прозрачные ткани, вы сможете создать такой образ в кратчайшие сроки. Черная кружевная блузка в сочетании с бархатной юбкой или легинсами создает идеальное сочетание мягкости и готического очарования. Завершите образ ботинками на платформе и серебряными украшениями, чтобы придать образу остроты.

Красота в простоте

Ощутите красоту простоты, выбрав монохромные ансамбли черного или глубокого оттенка. Черная водолазка в сочетании с широкими брюками или струящимся платьем в пол создает непринужденный шикарный готический образ. Добавьте контраста с помощью серебряных или оловянных украшений.

Атмосфера корпо-готики

Придайте своей рабочей одежде элементы готики, выбрав сшитые на заказ черные пиджаки или пальто в сочетании с брюками или юбками-карандашами. Выбирайте темные, изысканные модели с тонкими готическими деталями, такими как кружевная отделка или кожаные акценты. Дополните ансамбль элегантными туфлями на каблуке или ботинками.

Маленькое черное платье

Всеми любимое маленькое черное платье можно поднять на новый уровень, добавив ремень. Выберите приталенное платье с акцентами или наденьте ремень поверх. Дополните ансамбль ботильонами и серебряными аксессуарами, чтобы создать эффектный и нестандартный образ.

Строгий и чувственный

Выбирайте гладкие, облегающие силуэты темных оттенков, чтобы создать яркую и чувственную атмосферу. Простое черное платье с вырезами или приталенный комбинезон в сочетании с каблуками создают соблазнительный, но изысканный образ. Финальный аккорд образа – сетчатый корсет под грудью.

Классическая эстетика

Для создания классической готической эстетики выберите жакет оверсайз (черный или темно-серый для контраста), блузку с высоким воротником, длинную юбку или сшитое на заказ пальто. Выбирайте качественные ткани, такие как бархат или парча, глубоких цветов, таких как бордовый или лесной зеленый. В качестве завершающих штрихов добавьте темные эстетичные украшения и ботинки на шнуровке, чтобы создать вневременной готический образ.

Кожа + мини

Обновите стильную привлекательность кожи, включив ее в повседневный наряд. Сочетайте кожаную куртку с расклешенной мини-юбкой или кожаную юбку с футболкой с рисунком. Дополните образ чулками в сетку, ботильонами и ярким макияжем, чтобы создать образ в стиле панк.

Готовы к зиме

Чтобы сохранить свой зимний готический гардероб, используйте многослойные текстурированные ткани и темные тона. Выберите длинное пальто из искусственного меха или шерсти, надетое поверх водолазки и кожаных брюк или макси-юбки. Завершите образ сапогами до колена, эффектными перчатками, шапкой или шарфом.

Повседневный готический комплект из двух частей

Поэкспериментируйте с повседневными комплектами-двойками с элементами готики. Сочетайте укороченную толстовку с джоггерами в тон или выберите гармоничный комплект с сетчатой ​​или кружевной отделкой. Добавьте кроссовки на платформе и яркие солнцезащитные очки, чтобы создать непринужденный стильный дневной ансамбль.