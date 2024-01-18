Новые правила для Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

Apple начала уведомлять о новых ограничениях для своих часов Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 на своем веб-сайте в США. Отныне функция “Кислород в крови” больше не будет поддерживаться на этих моделях, как сообщается на портале MacRumors.

Эта мера была предпринята Apple, чтобы избежать запрета на продажу данных часов, который был введен Комиссией по международной торговле США (ITC) после того, как суд признал нарушение Apple патентов компании Masimo при разработке пульсоксиметра, используемого в часах Apple с момента выпуска модели Series 6 в 2020 году.

Пользователи данных моделей часов в США, открыв приложение “Кислород в крови”, теперь увидят уведомление о недоступности этой функции, и они будут автоматически перенаправлены в раздел “Здоровье”. Важно отметить, что это ограничение будет применяться только к часам Apple Watch Series 9 и Ultra 2, которые будут ввезены в США после введения запрета. Уже проданные часы останутся неизменными и будут продолжать поддерживать функцию пульсоксиметра. Также важно отметить, что запрет ITC не будет затрагивать устройства, продаваемые в других странах.