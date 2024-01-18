Дмитрий Осокин из клуба “Ховик” дисквалифицирован до конца 2024 года после нападения на судью

Российский игрок в бенди Дмитрий Осокин, выступающий за норвежский клуб “Ховик”, был дисквалифицирован до конца текущего года в результате инцидента с судьей во время матча против “Уллевола”. Информацию об этом пишет NRK.

14 января во время матча чемпионата страны судья Фредрик Бьерсет Вигснес удаленно наказал Осокина десятью минутами на скамейке для замен. В ответ на это, Осокин атаковал судью, толкнув его плечом и сделав угрожающий жестикуляции с клюшкой. В результате этих действий, игрок был дисквалифицирован и лишен права участия в соревнованиях до конца текущего года.

Организаторы чемпионата подчеркнули, что в данном случае отсутствуют смягчающие обстоятельства. Попытка атаковать судью считается крайне серьезным нарушением. Оба инцидента, связанные с поведением хоккеиста, были рассмотрены с большой серьезностью.

Руководство клуба “Ховик” уже выразило свои извинения перед пострадавшим арбитром. Дмитрию Осокину будет предоставлена возможность оспорить данную дисквалификацию.