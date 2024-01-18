Трамп предупреждает о возможной угрозе цифрового доллара для финансовой свободы

45-й президент США Дональд Трамп выразил опасения относительно введения цифрового доллара и назвал его потенциальным инструментом “правительственной тирании”. Он обещал, что, если будет избран главой государства, предотвратит создание такой валюты.

На предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире, господин Трамп заявил: “Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты Центрального банка. Такая валюта даст федеральному правительству абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не узнаете, что они пропали” (цитата по Bloomberg).

Федеральная резервная система (ФРС) пока только изучает возможность введения цифрового доллара и не приняла окончательного решения по этому вопросу. Регулятор собирается действовать только с поддержкой со стороны законодательной и исполнительной власти. Как пишет Bloomberg, концепция цифрового доллара вызвала оппозицию со стороны консерваторов, которые беспокоятся о возможности правительственного контроля над финансами граждан. Важно отметить, что иной кандидат от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис, также выразил нежелание допустить введение цифрового доллара.