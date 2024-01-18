 

Трамп предупреждает о возможной угрозе цифрового доллара для финансовой свободы

18.01.2024, 16:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

45-й президент США Дональд Трамп выразил опасения относительно введения цифрового доллара и назвал его потенциальным инструментом “правительственной тирании”. Он обещал, что, если будет избран главой государства, предотвратит создание такой валюты.

На предвыборном митинге в Нью-Гэмпшире, господин Трамп заявил: “Как ваш президент, я никогда не допущу создания цифровой валюты Центрального банка. Такая валюта даст федеральному правительству абсолютный контроль над вашими деньгами. Они смогут забрать ваши деньги, а вы даже не узнаете, что они пропали” (цитата по Bloomberg).

Федеральная резервная система (ФРС) пока только изучает возможность введения цифрового доллара и не приняла окончательного решения по этому вопросу. Регулятор собирается действовать только с поддержкой со стороны законодательной и исполнительной власти. Как пишет Bloomberg, концепция цифрового доллара вызвала оппозицию со стороны консерваторов, которые беспокоятся о возможности правительственного контроля над финансами граждан. Важно отметить, что иной кандидат от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис, также выразил нежелание допустить введение цифрового доллара.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Новые правила для Apple Watch Series 9 и Ultra 2 в США

18.01 / Дмитрий Осокин из клуба “Ховик” дисквалифицирован до конца 2024 года после нападения на судью

18.01 / Скандалы: Трезуб даю

18.01 / Мнение: О финансовой дыре… Россия дошла до ручки?

18.01 / Трендовые дизайны для коротких ногтей на 2024 год

18.01 / Заболевание сердца: как распознать инфаркт миокарда и его нетипичные проявления

18.01 / Новая мемориальная доска в Дрездене говорит о 4 млн жертв советской ядерной бомбардировки города

18.01 / Скандалы: Второй акт

18.01 / Трендовая обувь 2024 года: на что стоит обратить внимание

18.01 / Не стоит слепо следовать тенденциям и выбирайте наряды с учетом обстоятельств: модные хитрости стильных зрелых женщин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика