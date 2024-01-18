Скандалы: Трезуб даю

Сколько на черном рынке просят за украинский паспорт

В Азербайджане разоблачена группировка, занимавшаяся изготовлением фиктивных украинских паспортов. Как сообщили правоохранительные органы республики, покупателями были в основном граждане стран СНГ. Подобные фальшивые документы, как выяснилось, предлагают и в РФ. «Известия» выяснили подробности деятельности «черных паспортистов».

Начали на юге

О расследовании деятельности транснациональной преступной группировки рассказали в Службе государственной безопасности Азербайджана.

«Было раскрыто деяние транснациональной организованной преступной группировки, которая, злоупотребляя процессами, происходящими между государствами региона в последние годы, незаконно обеспечивала граждан Азербайджанской Республики и других стран официальными документами, принадлежащими государству Украина, чтобы те имели возможность жить, получать убежище и свободно передвигаться без визы в разных государствах, под именем граждан Украины», — говорится в сообщении (стилистика, орфография и пунктуация сохранены). Свою деятельность группировка вела с января 2023 года.

Цена пакета документов, по данным азербайджанских правоохранителей, доходила до $30 тыс.

Жил на три страны

Пока следствие считает главными фигурантами Ибадата Нуриева, проживавшего в Львовской области Украины, и жителя турецкого Стамбула Фарида Багирова.

По данным «Известий», 43-летний Нуриев родился в поселке Андреевка Азербайджанской ССР и тесно связан с криминальным миром постсоветского пространства. Еще в 2019 году он покинул Украину после того, как был объявлен в розыск за разбой. Известно, что потерпевшими по делу проходили мужчина и три женщины. В РФ Нуриев также какое-то время проживал и даже был осужден по уголовной статье. Он отбывал наказание в 27-й колонии особого режима Красноярска, в которой, как правило, содержатся рецидивисты.

Зачем он нужен

По данным Агентства ЕС по вопросам убежища (EUAA), граждане Украины массово перемещаются в страны Европы, рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

— В связи с этим Еврокомиссия разрешила украинским беженцам в течение года находиться в ЕС с возможностью продления этого срока до трех лет. Также Евросоюз начал предоставление беженцам жилья, медобслуживания, а также возможности трудоустройства и получения образования.

Как объяснила Спиридонова, по этой причине отдельные граждане РФ и многие жители стран СНГ стремятся заполучить украинские документы, с которыми надеются обосноваться в Европе.

Кто его ищет

«Известия» решили проверить, есть ли в действительности интерес к украинским паспортам в России. Судя по всему, среди желающих получить документы с «трезубом» преобладают граждане России, Армении, Грузии, Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. К такому выводу «Известия» пришли, проанализировав содержание одного из специализированных каналов в мессенджере Telegram.

Например, один из участников переписки представляется жителем Крыма и хочет узнать, как обменять хранимый им украинский паспорт по достижении 45 лет. Другой россиянин интересуется, будет ли купленный документ легальным, на что получает четкий ответ от «главного менеджера»: «Мы помогаем официально сделать замену документа если вы гражданин Украины, также помогаем сделать Гражданство Украины с внутренним документом, все документы можно забрать лично либо доставкой в вашу страну» (орфография и пунктуация сохранены). Другая пользовательница интересуется, можно ли получить гражданство и паспорт на основании того, что ее отец родился в Харькове. Больше всего заявок от россиян, причем людей не особенно волнует законность получения документа. Часто менеджеру задают вопросы участники сообщества, называющие себя гражданами Грузии и Киргизии.

Сколько просят за «ксиву»

Корреспондент «Известий», представившись проживающим в Грузии релокантом из России, связался с администратором канала и выяснил, что ничего, кроме денег, для получения главного документа гражданина Украины не требуется. Цена вопроса — $5,6 тыс. Админ заявил, что процедура официальная, делается через паспортный стол, пообещал сделать прописку во Львове. Для изготовления документа попросил российский паспорт, фото и подпись на белом листе. Деньги было предложено передавать в несколько этапов.

Администратор канала заверяет участников, что документы видны в специализированной системе на сайте миграционной службы Украины, также обещает, что паспорт будет отображаться в национальном сервисе госуслуг («Дія»).

— Проверить, насколько легален такой внутренний паспорт (если дело, в принципе, дойдет до получения документа, а не кончится обычным «кидаловом» на несколько сотен долларов), могут только специалисты на самой Украине, — сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах. — Хотя не исключаю, что с учетом коррупции в этой стране у жуликов могут быть настоящие бланки и даже свои люди в миграционной системе. Важно понимать, что получение такого рода документа (я в первую очередь говорю о россиянах) — это еще и рычаг воздействия на его обладателя. Человека могут в будущем шантажировать самим фактом попытки его получить.

Напомним, что по закону россияне, отказавшиеся от украинского гражданства, не должны совершать действий, связанных «с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины».

Маскарад с последствиями

Выдавать себя за гражданина другой страны чревато негативными юридическими последствиями, предупреждает адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

— За границей гражданам Украины проще открыть счет, пользоваться картами, легче получить визу, особенно в недружественные страны (это связано с санкционной политикой), но, с другой стороны, неизвестно, являются ли полученные по серой схеме паспорта легальными или же это подделки. Следует помнить об ответственности за использование поддельного документа, в большинстве стран это преследуется по закону, поэтому риски покупки такого паспорта перевешивают все мнимые плюсы владения им.

В России также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов») — за приобретение поддельного документа может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до одного года, а за изготовление или сбыт — на срок до двух лет.

Полицейский следователь пояснил «Известиям», что на практике лицо, пойманное с фальшивым официальным документом, несет ответственность не только за использование паспорта, но и за его изготовление.

— Человек предоставляет свою фотографию, анкетные данные — с точки зрения закона он соучастник изготовления, соучастник производства подделки.

Иван Петров

Оригинал материала: “Известия”