 

Янковский прилюдно высмеял критикующего коллег Кологривого

18.01.2024, 16:45, Новости дня
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В недавнем интервью актер откровенно поделился, что для него не было необходимости “играть” роль Кащея. Никита Кологривый рассказал, что он вырос в этих местах, в отличие от других актеров, таких как Иван Янковский, которые только “изображают” понимание этой жизни.

Кологривый обрушил волну критики и на своих коллег, Сашу Бортич и Данилу Козловского, а также выразил свое недовольство работами ушедших из жизни знаменитостей кинематографа, таких как Иннокентий Смоктуновский и Александр Абдулов.

“Честно, я считаю, что не уступаю им. Просто мне не по душе Абдулов и Смоктуновский. Их исполнение всегда казалось мне неинтересным”, — откровенничал Никита Кологривый в беседе с “Пятым каналом”.

Похоже, что такие заявления не остаются без внимания не только у публики, но и у профессионалов кинематографа. На премьере сериала “Прелесть”, которая состоялось 17 января в кинотеатре “Художественный”, Филипп Янковский, отец Ивана, не упустил шанс прилюдно высмеять критикующего коллег Кологривого.

Филипп Янковский, выступая перед публикой, иронизировал по поводу “сольного” подхода Кологривого к кинематографу, вызвав при этом смех и бурные овации среди присутствующих: “Кино — это коллективный труд, а вот Кологривый так не считает”, – сообщил Филипп.

Как отметил Филипп Янковский, своими замечаниями о непонимании культуры памяти в контексте обсуждения творчества Смоктуновского и Абдулова, Кологривый вызвал негодование Кушанашвили. Скандальный журналист опубликовал новый выпуск шоу “КАКОВО?!” на YouTube-канале, в ходе которого он дал оценку высказываниям звезды сериала “Слово пацана”.

Филипп также вспомнил об участии в работе Андрея Тарковского, пока Никита Кологривый, по его словам, “это не начал еще обсуждать”. Он выразил признательность за высокие стандарты производства кино, испытанные на себе во время съемок в “Зеркале”. Филипп Янковский предложил стремиться к этим стандартам всем, кто обладает необходимым талантом и возможностями.


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