Мнение: О финансовой дыре… Россия дошла до ручки?

Нет-нет, «по отчётам» #финансы в порядке. Федеральный #бюджет исполняется, ФНБ сохраняется, бюджетный дефицит под контролем, нефтяное эмбарго не действует, #деньги в стране имеются и #экономика растёт. Это если вкратце.

Но судить о реальном положении дел надо не по словам в отчётности, а по делам власти. Так-то ведь и Римская империя времени упадка сохраняла видимость твёрдого порядка: все помнят, как всё было прекрасно, судя по докладам, и чем всё это закончилось…

Поэтому копнём глубже.

Российское правительство «поддержало инициативу» депутатов Госдумы о конфискации имущества у осужденных за фейки об армии. Изъять активы можно будет если преступления совершены «из корыстных мотивов», например, если фейки или призывы распространялись за #деньги. И вроде всё справедливо, но…

Изначально конфискация имущества как дополнительный вид наказания за уголовные преступления носила вполне понятный экономический смысл: лишить злодея доходов от его преступной деятельности. Скажем, обманул ты кого-то на деньги, украл их или отнял силой — отвечай материально, а не только лишением свободы на определённый срок. Точно так же, если взяток набрал или наторговал незаконно, прощайся с профитом. Иначе же это как-то несправедливо, чтобы вышедший на свободу с чистой совестью продолжил затем пользоваться благами, приобретёнными незаконно.

Потом умные головы додумались, что не менее справедливо будет, если через конфискацию имущества заставить злодея хотя бы частично компенсировать причинённый им вред. Допустим, побил ты кого, или даже убил, или там пешехода задавил на «зебре» — сиди и плати, а не только сиди. И это вроде бы тоже справедливо: за последствия отвечать надо. Вот только всё конфискованное по таким статьям привычно продолжило поступать в доход государства, тогда как вопросы компенсации жертвам решались через иные механизмы. Что уже как-то подрывало идею справедливости.

Ну а потом #государство вошло во вкус…

И, возвращаясь к конфискации за фейки, вот что невозможно не заметить. По российскому опыту правоприменения, расширение перечня преступлений, заканчивающихся конфискацией имущества, ведёт к последующему росту уголовных дел по соответствующим статьям УК РФ. А вменить и доказать «дискредитацию» и «фейки» в соответствии со сложившейся практикой — не просто, а очень просто. Достаточно пары неловких высказываний в интернете или даже репоста картинок. По одному возбуждается административное дело и выносится приговор, по другому — уже уголовное. Далее эксперт даёт нужное заключение, #суд его принимает, отвергая доводы защиты, — и дело в шляпе. Виновный получает суровый приговор. С конфискацией. Причём не только «орудий преступления» — смартфона, компьютера или ноутбука, но всего имущества.

Фактически, это является логическим завершением начатой ещё в конце 2022 года кампании по раскулачиванию «предателей». Очевидно, на первом этапе, нововведение коснётся состоятельных иноагентов, в большинстве своём сейчас проживающих за границей: там доказательство «корыстных побуждений» не составит для российского суда особого труда.

Но вот в дальнейшем, эта норма может стать инструментом в борьбе предпринимателей за передел собственности, а затем и средством сведения личных счетов. Тем более, в контексте богатого и ещё не забытого исторического опыта. Причём это хорошо понимают наверху. Даже насквозь провластный ТГ-канал «Незыгарь», по слухам, тесно связанный с руководством Госдумы, выражает опасения.

Тогда зачем же #власть идёт на такие «непростые решения»?

Уж не потому ли, что деваться некуда, на горизонте — *опа, и казну необходимо пополнять всеми возможными средствами, наплевав на этику, законность и справедливость?

А куда же всё подевалось-то?

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