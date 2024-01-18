Заболевание сердца: как распознать инфаркт миокарда и его нетипичные проявления

Инфаркт миокарда может быть не всегда классическим, а его симптомы могут имитировать другие заболевания или проходить без явных признаков, предупреждает кардиолог Мария Ветлужская. Давайте рассмотрим, какие внешние симптомы могут указывать на инфаркт миокарда и какие могут быть его нетипичные проявления.

Классические симптомы инфаркта миокарда включают:

1. Болевое или сдавливающее ощущение в области сердца.

2. Боль, излучающаяся в левую верхнюю часть тела – в челюсть, плечо, под лопатку или в руку.

3. Ощущение тяжелой плиты на груди или чувство “кола” в грудной клетке.

4. Нарушенное дыхание и одышка.

5. Слабость, невозможность устоять на ногах.

6. Сильная тревога, страх и паника.

7. Профузный холодный пот.

Мария Ветлужская также подчеркивает, что при инфаркте миокарда эффект от нитроглицерина или нитроспрея, которые обычно помогают при болях в груди, практически отсутствует.

Однако, важно помнить, что инфаркт миокарда может проявляться нетипичным образом и быть ошибочно принятым за другие состояния. Например, у человека он может напоминать приступ обострившейся бронхиальной астмы или симптомы заболевания желудка. У пожилых людей и диабетиков инфаркт миокарда может даже протекать без симптомов, либо с появлением слабости, головокружения и удушья.

Если у вас есть подозрение на инфаркт миокарда, немедленно вызывайте скорую помощь. Пока медики не придут, постарайтесь успокоить пострадавшего и предоставьте ему возможность сесть или прилечь. Расстегните все стеснительные детали одежды и обеспечьте свежий воздух, открыв окно. Под язык можно поместить таблетку нитроглицерина.