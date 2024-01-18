 

Заболевание сердца: как распознать инфаркт миокарда и его нетипичные проявления

18.01.2024, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Инфаркт миокарда может быть не всегда классическим, а его симптомы могут имитировать другие заболевания или проходить без явных признаков, предупреждает кардиолог Мария Ветлужская. Давайте рассмотрим, какие внешние симптомы могут указывать на инфаркт миокарда и какие могут быть его нетипичные проявления.

Классические симптомы инфаркта миокарда включают:

1. Болевое или сдавливающее ощущение в области сердца.
2. Боль, излучающаяся в левую верхнюю часть тела – в челюсть, плечо, под лопатку или в руку.
3. Ощущение тяжелой плиты на груди или чувство “кола” в грудной клетке.
4. Нарушенное дыхание и одышка.
5. Слабость, невозможность устоять на ногах.
6. Сильная тревога, страх и паника.
7. Профузный холодный пот.

Мария Ветлужская также подчеркивает, что при инфаркте миокарда эффект от нитроглицерина или нитроспрея, которые обычно помогают при болях в груди, практически отсутствует.

Однако, важно помнить, что инфаркт миокарда может проявляться нетипичным образом и быть ошибочно принятым за другие состояния. Например, у человека он может напоминать приступ обострившейся бронхиальной астмы или симптомы заболевания желудка. У пожилых людей и диабетиков инфаркт миокарда может даже протекать без симптомов, либо с появлением слабости, головокружения и удушья.

Если у вас есть подозрение на инфаркт миокарда, немедленно вызывайте скорую помощь. Пока медики не придут, постарайтесь успокоить пострадавшего и предоставьте ему возможность сесть или прилечь. Расстегните все стеснительные детали одежды и обеспечьте свежий воздух, открыв окно. Под язык можно поместить таблетку нитроглицерина.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Мнение: О финансовой дыре… Россия дошла до ручки?

18.01 / Трендовые дизайны для коротких ногтей на 2024 год

18.01 / Новая мемориальная доска в Дрездене говорит о 4 млн жертв советской ядерной бомбардировки города

18.01 / Скандалы: Второй акт

18.01 / Трендовая обувь 2024 года: на что стоит обратить внимание

18.01 / Не стоит слепо следовать тенденциям и выбирайте наряды с учетом обстоятельств: модные хитрости стильных зрелых женщин

18.01 / Мнение: Спасибо Собянину

18.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция Marg Bar Sarmachar

18.01 / Сотрудница российского посольства в Берлине раздавала немецким фермерам мешки с удобрениями

18.01 / Шалфейный зеленый – маникюрный тренд зимы: лучшие оттенки и дизайны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика