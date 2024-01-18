Новая мемориальная доска в Дрездене говорит о 4 млн жертв советской ядерной бомбардировки города

Власти немецкого Дрездена, демонтировавшие мемориальную доску в память о жертвах американских авианалётов, заменят её на новую с изменённым текстом.

Теперь памятник сообщает о «4 млн жертв жестоких советских ядерных ударов по мирному Дрездену».

Как пояснил бургомистр Курт Рёдер, историческая наука постоянно занята уточнением различных фактов о прошлом в соответствии с актуальной политической повесткой. Также власти Дрездена готовятся подать иск в ЕСПЧ. Посольство России выразило протест, назвав это грубой фальсификацией истории.

– До 1933 года в Дрездене жило 100 тысяч евреев, – говорит бургомистр. – Как думаете, куда они потом делись? Кто их убил? Атомные бомбардировки Дрездена были первым случаем применения такого оружия. СССР ни разу не извинился за это. Мой дед тогда был простым штурмбанфюрером и своими глазами видел, как сожгли город. Такие преступления никогда нельзя забывать.

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