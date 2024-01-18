 

Новая мемориальная доска в Дрездене говорит о 4 млн жертв советской ядерной бомбардировки города

18.01.2024, 15:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Власти немецкого Дрездена, демонтировавшие мемориальную доску в память о жертвах американских авианалётов, заменят её на новую с изменённым текстом.

Теперь памятник сообщает о «4 млн жертв жестоких советских ядерных ударов по мирному Дрездену».

Как пояснил бургомистр Курт Рёдер, историческая наука постоянно занята уточнением различных фактов о прошлом в соответствии с актуальной политической повесткой. Также власти Дрездена готовятся подать иск в ЕСПЧ. Посольство России выразило протест, назвав это грубой фальсификацией истории.

– До 1933 года в Дрездене жило 100 тысяч евреев, – говорит бургомистр. – Как думаете, куда они потом делись? Кто их убил? Атомные бомбардировки Дрездена были первым случаем применения такого оружия. СССР ни разу не извинился за это. Мой дед тогда был простым штурмбанфюрером и своими глазами видел, как сожгли город. Такие преступления никогда нельзя забывать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Скандалы: Второй акт

18.01 / Трендовая обувь 2024 года: на что стоит обратить внимание

18.01 / Не стоит слепо следовать тенденциям и выбирайте наряды с учетом обстоятельств: модные хитрости стильных зрелых женщин

18.01 / Мнение: Спасибо Собянину

18.01 / Рупор кремлевской пропаганды: Операция Marg Bar Sarmachar

18.01 / Сотрудница российского посольства в Берлине раздавала немецким фермерам мешки с удобрениями

18.01 / Шалфейный зеленый – маникюрный тренд зимы: лучшие оттенки и дизайны

18.01 / Трендовые стрижки зимы: лучшие короткие варианты на вьющиеся волосы для женщин за 70

18.01 / Мнение: Почему сильная инфляция — лучший сценарий для Запада

18.01 / Рупор кремлевской пропаганды: От владельца 23 процветающих бизнесов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика