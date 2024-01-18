Трендовая обувь 2024 года: на что стоит обратить внимание

Зима еще в самом разгаре, а многие модницы уже думают, какую обувь они будут носить в теплое время года, какие тренды будут актуальны. Дизайнеры и стилисты убеждены, что наступивший год принесет целый ряд оригинальных идей и приятных сюрпризов.

Сандалии-стринги появились на многих подиумах

Когда-то это была пляжная обувь. Сандалии на ремешках, которые мы называли вьетнамками, будут в тренде этого года, но в несколько видоизмененном виде. Независимо от того, выберете ли вы такую обувь на плоской подошве или предпочтете более нарядный силуэт с ремешками, сандалии этого типа будут популярны летом этого года.

Это подтверждает тот факт, что множество моделей расхаживают в таких сандалиях на многих мировых модных показах.

Атлас – тренд обувной моды наступившего года

Весной и летом будут очень популярны изящные туфельки из атласа. Если сравнивать такую обувь с кожаной, она выглядит гораздо мягче и легче. Она может быть дополнена оригинальными деталями из шелка и крепа, шифона.

Контрастные текстуры позволяют дизайнерам создавать тонкие и со вкусом оформленные модели, которые прекрасно сочетаются с легкими и воздушными нарядами, включая свадебные. Это еще один популярный тренд, который подхватили крупные модные дома во многих странах.

Мюли – это то, что вам необходимо

Это практичная классически обувь с открытым или закрытым узким мыском и полностью открытой задней частью. Стилисты убеждены, что она будет по-прежнему популярна в этом году, хотя и претерпит некоторые изменения.

Каблук станет выше, он может быть тонким или толстым. Благодаря ему девушки будут выглядеть выше и стройнее. Чтобы быть на пике моды, отдайте предпочтение моделям в золотистых оттенках.

Джелли сенсационно возвращаются

Желейные туфли, или джелли, – это обувь, изготовленная из ПВХ – пластика. Уникальный тренд был очень популярен в 1980-х годах, потом снова возвращался в моду в 1990-е, и снова он будет актуален в году наступившем.

Специалисты считают, что этим летом такая обувь станет доминирующей. Она может быть выполнена в форме балеток или босоножек с открытым носом, устойчивым наборным каблуком и ребристой подошвой.

«Мэри Джейн» останутся в тренде

В современной моде на женскую обувь четко просматривается тенденция на женственность и кокетство. Неудивительно, что закрытые туфли «Мэри Джейн» с одним или нескольким ремешками на подъеме снова станет популярной.

Сегодня производители предлагают модели этого типа самых разных фасонов и цветов, включая бордовый, с несколькими ремешками вместо одного. Большим хитом станут подобные модели на каблуке.

Сабо

Производители современной обуви для женщин не забывают и о комфорте обуви. Многие, кто следит за модой, обратили внимание на интересный факт. На модных подиумах все чаще появляются сабо, правда, в несколько видоизмененном виде.

Они стали ярче, появились разнообразные украшения, которые указывают на то, что это уже не старомодная садовая обувь, знакомая по прошлым сезонам.

Не отказывайтесь от платформы

Это особенно важно для миниатюрных женщин, которые переживают по поводу своего небольшого роста. Спешим вас обрадовать: весенняя и летняя обувь на платформе снова в моде!

Многие женщины наиболее комфортно себя чувствуют в кроссовках. Дизайнеры постарались придать платформе более современный вид. Теперь на такой подошве изготавливают мокасины и кроссовки.

По-прежнему будет актуальна обувь с покрытием металлик

В прошлом году в моде было много обуви в оттенках металлик, особенно в серебристом.

Тренд на такую обувь сохранится и в году наступившем. Несколько модных домов использовали такие блестящие туфли на подиуме во время демонстрации моделей 2024 года.

Миниатюрные каблучки

Они появились в 50-х годах и использовались для изготовления обуви для девочек-подростков. Многие женщины относятся скептически к обуви kitten heels с каблучком не более 5 см, хотя она очень удобна.

Такой миниатюрный каблучок придает отличную осанку и подходит для женщин разного возраста. Дайте шанс этой тенденции.