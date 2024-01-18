Мнение: Спасибо Собянину

Все у нас в стране знают, что «Москва невероятно похорошела при Собянине» – даже те, кто в Москве ни разу не был. Мем делает свое дело. С одной стороны – да: в мой город вбухиваются невероятные средства (бюджет Москвы под 50 млрд. долл. даже сейчас), здесь постоянно что-то копают, строят, закупают, сносят… Город действительно довольно ухоженный, схема метрополитена уже настолько навороченная, что и коренные москвичи в ней путаются, все эти МЦД, МЦК, ДЦБ… Голова кругом. Реновация опять же. Прикинул тут – в радиусе примерно километра от моего дома на окраине города сейчас строится семь или восемь 22-этажных монстра, ощущение, что количество постоянных жителей микрорайона вырастет сразу раза в 2. Жизнь, как говорится, бьет ключом.

И везде только – «Ах, Сергей Семеныч! Как же похорошелло!» Правда, давно не секрет, что общий непрерывно восторженный тон, причем не только в СМИ, но и среди блогеров (!), стоит Сергей Семенычу больших дополнительных денег. Своей полиции у Семеныча нет, посылать бандитов с монтировками к недовольным, как делается в каких-нибудь Химках, вроде как в столице не комильфо – поэтому ни сажать за «фейки», ни проламывать головы здесь не принято. Применяется система «блоков», так называемый «блок на негатив». Злые языки клевещут, что всем «лидерам мнений» попросту платят… за отсутствие «негативных публикаций». Захотел написать что-то нехорошее или не дай бог протестное про мэрию и какие-нибудь московские дела – сядь, припомни, кто тебе платит, и умолкни. Так и достигается благостная картина всеобщего довольства и жирных счастливых всем и вся москвичей.

Вспомнилось об этом лишний раз из-за ерунды. Френд описал московский трамвай. Новенький (мэрия закупила кучу новых трамваев за какие-то немыслимые деньги, они всегда в какой-то подсветке, мерцают и бликуют в ночи, что твоя новогодняя елка). Вот эта подсветка френда и взбесила, видать, был в плохом настроении. Да что они там всех этих лампочек понавесили! – кипятился он. – Всё чего-то вспыхивает, переливается, хорошо, что хоть звука нет! Вы подумайте – они даже пол подсвечивают зачем-то! Нахера это нужно?!

И дал фото. Поскольку я сам на этих трамваях езжу, добавил бы еще кое-что помимо «лампочек». Стоит ведь отметить, что трамвай, при всей роскоши, НЕУДОБЕН. Кресла стоят боком к движению – это означает, что при каждом ускорении/торможении сидящих бросает ВБОК – туда, где нет никаких подпорок. Продумали всё – кроме удобства пассажиров. Скажут – «сделали как в метро». Но в метро, очевидно, деваться некуда – а зачем такое в трамвае? Писали, что один такой трамвай закупается за 100 млн. рублей, и его, выходит, «улучшили» – ощутимо ухудшив.

Претензия очевидная – при том еще, что для большинства российских городов 100 млн. р. – это немыслимая сумма для обновления ВСЕГО автотранспорта в год. Но подите, попробуйте найдите хоть один упрек такого рода в московской прессе или блогосфере. «Блок на негатив» работает. А 22-этажки, без сомнения, «сядут» на ту же «уже имеющуюся» инфраструктуру. Я что-то не заметил, чтобы в моем районе строили новую котельную в дополнение к имеющимся.