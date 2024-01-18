Рупор кремлевской пропаганды: Операция Marg Bar Sarmachar

Операция Marg Bar Sarmachar

Пакистан утром нанес ряд ударов по приграничным районам Ирана в провинциях Белуджистан и Систан.

Мин.обороны Пакистана заявило, что "нанесли удары по террористам"

В Иране заявили, что погибли 3 женщины и 4 ребенка не являющиеся гражданами Ирана.

Обе стороны уточняют, что и при ударах Ирана по Пакистану и при ударах Пакистана по Ирану – целью были террористы и сепаратисты белуджи.

Пакистан заявляет, что его самолеты входили в воздушное пространство Ирана. ПВО по ним не работало.

Судя по всему какой-то договорняк, чтобы Пакистан мог сохранить лицо после иранских ударов.

Ранее Пакистан отозвал свое посла для консультаций и потребовал от Ирана временно убрать своего посла из Пакистана.

Обмен ударами прошел на фоне приближающихся выборов в Пакистане.

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