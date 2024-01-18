 

Рупор кремлевской пропаганды: Операция Marg Bar Sarmachar

18.01.2024, 14:15, Разное
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Операция Marg Bar Sarmachar

Пакистан утром нанес ряд ударов по приграничным районам Ирана в провинциях Белуджистан и Систан.
Мин.обороны Пакистана заявило, что "нанесли удары по террористам"
В Иране заявили, что погибли 3 женщины и 4 ребенка не являющиеся гражданами Ирана.

Обе стороны уточняют, что и при ударах Ирана по Пакистану и при ударах Пакистана по Ирану – целью были террористы и сепаратисты белуджи.
Пакистан заявляет, что его самолеты входили в воздушное пространство Ирана. ПВО по ним не работало.

Судя по всему какой-то договорняк, чтобы Пакистан мог сохранить лицо после иранских ударов.
Ранее Пакистан отозвал свое посла для консультаций и потребовал от Ирана временно убрать своего посла из Пакистана.
Обмен ударами прошел на фоне приближающихся выборов в Пакистане.

Источник: Colonel Cassad


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