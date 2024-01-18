Мнение: Почему сильная инфляция — лучший сценарий для Запада

Страшное видео из Японии. Цены растут так быстро и так сильно, что покупатели испытывают почти физическую боль, когда кассир пробивает им товары в супермаркете. Скромная корзина с покупками может потянуть на 9 тысяч рублей в пересчёте на наши деньги (видео).

В комментариях к видео житель Нидерландов жалуется — еум пришлось есть в Сабвее, так как там лёгкий перекус встал в три тысячи рублей, тогда как в Макдаке пришлось бы заплатить вдвое больше. В России аналогичный заказ обошёлся бы вчетверо дешевле, таким образом, как подсчитал комментатор, 5000 евро в Европе — это всё равно что 150 тысяч рублей в России (ссылка).

Также русских комментаторов удивляет отсталость японцев, которые не прикладывают карты к терминалу, а по старинке засовывают их внутрь. Но тут, мне кажется, уже придирки: вставлять карту или елозить картой, большой разницы нет. НАстоящая проблема — это пьяная паутина из проводов, закрывающая японцам небо в городах. Японцам следовало бы, наконец, научиться или прятать провода под землю, или хотя бы аккуратно оформлять проложенные по воздуху и по стенам кабели, как это делают некоторые системные администраторы.

Пожалуй, высокая инфляция — лучший исход для японцев и европейцев. Вопреки распространённому мифу, на Западе (куда следует отнести и Японию с худшей частью Кореи) живут примерно такие же люди, как и мы — две руки, две ноги, посередине туловище, сверху голова. Разница между народами есть, но она уже не проявляется при работе в цеху или за компьютером, поэтому за эту разницу нет смысла переплачивать. Жители Запада больше не возвышаются над остальной частью планеты трудовой этикой и уровнем образования, это уже в прошлом.

Вот прямая речь Тима Кука, главы Эппл (видео):

Принято считать, что бизнес идёт в Китай, так как там низкие зарплаты. На самом деле, в Китай идут из-за продвинутости местных инженеров. У [Эппл] очень высокотехнологичное производство.

Если провести встречу инженеров нужного нам уровня в США, нам с лихвой хватит одной комнаты, чтобы вместить всех. Если собрать инженеров нужного нам уровня в Китае, придётся арендовать помещение размером с несколько футбольных полей.

Ещё лет 30-50 назад ситуация была совершенно другой. Однако за это время США деградировали, там теперь в моде не хваткие образованные инженеры, жадные до знаний и долларов, а завёрнутые в радужный флаг соевые толстячки, беспомощно ноющие о своих обидах на реальный мир. Кстати, Тим Кук, который носит неофициальное звание «самого влиятельного гея в мире», тоже внёс немалый вклад в распространение вырожденческой культуры на Западе. Но он, как вы можете заметить, и не жалуется: он цинично констатирует закат американской культуры производства и переносит свои фабрики туда, где капиталистический дух старой доброй Америки силён прямо сейчас, то есть в Китай.

Собственно, на Западе нет уже основы — нет порядка. Немцы, приезжая в Россию, сильно удивляются русским поездам, которые отправляются минута в минуту. Норвежцы, в свою очередь, проявляют прямо-таки варварскую неспособность справиться со сменой сезонов года, как будто Норвегия расположена не в северной Европе, а в центральной Африке. Недавно мы обсуждали с вами инженерную катастрофу в Осло — в январе столбик термометра опустился ниже нуля, электробусы массово замёрзли, и столица страны осталась без общественного транспорта (ссылка).

Так вот, у них, оказывается, зимой проблемы ещё и с поездами — поезда старые, они страдают из-за снега и льда, а поколение слесарей, которое умело нормально обслуживать технику, уже на пенсии. Теперь норвежцы с нетерпением ждут мая: снег растает, и поезда будут ломаться реже.

При этом проблему с электробусами норвежцы решить так и не смогли. Городские власти попросили ословчан сидеть дома и никуда не выходить, а для убедительности выложили список маршрутов автобусов с задержками или отменами, то есть почти полный список маршрутов:

Как видите, больше не осталось причин, которые могли бы оправдать текущую разницу в зарплатах между американским инженером и китайским, между норвежским слесарем и русским. А так как долларовую систему, которая позволяла Западу собирать дань со всего мира, американцы собственными руками разломали, и так как американцы заставили европейцев с японцами пожертвовать своими экономиками ради продления агонии США, теперь выравнивание зарплат стало неизбежным. По всей планете зарплаты будут постепенно расти, на Западе зарплаты будут быстро снижаться, пока остановятся на справедливой отметке, то есть пока не станут существенно ниже, чем в странах, в которых студенты учат физику с математикой, а не циркульное расоведение и гендерные науки.

Следовательно, самый гуманный для добровольно вырождающихся народов Запада сценарий — сильная и долгая инфляция, которая будет опускать их уровень жизни постепенно, на протяжении 10-15 лет, давая время привыкнуть к жилью поменьше, к еде попроще и к температуре комнат похолоднее. Да, тоже будет неприятно, но всё же не так больно, как нам после шоковых реформ девяностых, когда накопленная советская инфляция разом выплеснулась в магазины, усугубившись при этом плохими решениями реформаторов, слишком чутко прислушивавшихся к советам из США.