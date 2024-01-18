 

Сотрудница российского посольства в Берлине раздавала немецким фермерам мешки с удобрениями

18.01.2024, 13:33, Разное
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В Берлине неизвестная женщина, предположительно работающая в посольстве России, подстрекала фермеров к продолжению протестов. По словам корреспондента DW, она выходила из здания диппредставительства к участникам митингов и раздавала им мешки с удобрениями.

В МИД России опровергли информацию о своей причастности к митингам в столице ФРГ, однако добавили, что поддерживают акции и решение таинственной незнакомки помочь фермерам.

«Это чушь. У нас в посольстве просто негде хранить мешки с удобрениями. Эту прекрасную даму мы не знаем. И что значит «бесплатно»? Бесплатно ничего не бывает – удобрения в любом случае куплены за рубли, а далее уже дело широкой русской души… У нас Людмила никогда не работала», – прокомментировала информацию официальный представитель МИД Мария Захарова, добавив, что в ближайшие недели неравнодушные граждане могут помочь протестующим канистрами с дизельным топливом.

В декабре 2023 года правительство Германии объявило о мерах по экономии бюджета. Предполагалось отменить субсидии на дизельное топливо, а также льготное налогообложение транспортных средств, применяемых в лесном и сельском хозяйстве. После оглашения этих планов немецкие фермеры начали акции протеста.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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