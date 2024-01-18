Шалфейный зеленый – маникюрный тренд зимы: лучшие оттенки и дизайны

Шалфейный зеленый, вероятно, не первый цвет, о котором вы думаете, когда решаете, какой оттенок выбрать для маникюра этой зимой-2024. Это потому, что более классические праздничные оттенки, такие как красный, золотой или блестящий, имеют тенденцию выступать на первый план, когда мы приближаемся к холодным месяцам.

Но в зимние месяцы зеленый шалфейный зеленый произвел настоящий фурор, и оказывается, что он может быть более универсальным, чем вы думаете. Приглушенный зеленый оттенок впервые заявил о себе весной 2023 года, но с тех пор он только набирает популярность. И теперь он стал абсолютным атрибутом зимнего маникюра, которым вам обязательно захочется повторить.

Больше золота

Кто сказал, что шалфейно-зеленые ногти могут быть только очень мягкими и нежными? Цвет, конечно, может быть, но он абсолютно универсален, и его очень легко разнообразить. Добавление металлического оттенка, например золотого, поверх основы поможет придать маникюру немного больше нарядности, придав ему гламурный вид, не переусердствуя при этом. И выглядит это тоже очень стильно.

Градиентный французский маникюр

Для тех, кто любит французский маникюр и не хочет слишком сильно отклоняться от классического стиля, это очень интересный способ внести изюминку на свои ногти, оставаясь при этом в тренде. Нанесение шалфейного цвета только на кончики ногтей придает французскому маникюру изысканный вид. Оставьте на большом и указательном пальце более темный его оттенок, затем переходя к более светлому к мизинцу.

Эффект мрамора

Одна из лучших особенностей шалфейно-зеленого оттенка заключается в том, что он естественно утончен, поэтому это отличный цвет, который можно попробовать в маникюре, который и сдержанный, и одновременно веселый. Смешивание цвета с более нейтральным оттенком, например нежно-розовым, для создания эффекта мрамора — это очень стильно и элегантно.

Добавьте аксессуары

Если вы любите заявлять о себе своими ногтями, вы можете подумать, что шалфейно-зеленый цвет для вас слишком приглушенный. Но это неправда. Вы можете привнести немного блеска и гламура, добавив эффектные аксессуары для ногтей, такие как 3D-бабочки. Вы также можете украсить свои ногти классическими стразами для дизайна ногтей.

Шалфейно-зеленый хром

Если вы следили за тенденциями маникюра, вы, вероятно, знаете, что блестящий хромовый маникюр встречается повсюду. Так почему бы не обновить свои шалфейные ногти, добавив сверху немного хромовой пудры? Это еще один отличный способ придать зеленому оттенку что-то особенное, если вы хотите, чтобы ваши ногти выглядели более ухоженными.

Традиционный женский маникюр

Шалфейный зеленый, естественно, довольно мягкий цвет, поэтому он очень хорошо подходит для традиционно женского маникюра. Добавление цветочных узоров поверх основы — это деликатный способ выглядеть маленькой девочкой и в то же время немного развлечься. Желтая и белые точки — это быстрый и простой способ создать ромашку на ногтях, а зеленый кончик или фон прекрасно создают естественную, мягкую атмосферу, которая присуща многим цветочным маникюрам.

Больше блеска

Добавление блесток в ваш маникюр придаст ему индивидуальности. Вы даже можете нанести блестки только на акцентный ноготь, чтобы шалфейно-зеленый цвет сиял на других пальцах. Поскольку это довольно прохладный оттенок, он хорошо сочетается с блестками холодных тонов.

Матовые ногти

Еще один способ привнести в маникюр немного шалфейного зеленого, но при этом выделиться из толпы — выбрать матовый оттенок вместо чего-то блестящего, мерцающего или глянцевого.

Матовые лаки могут мгновенно придать вашему маникюру нотку изысканности, а добавление небольшого количества нейл-арта сверху дает свободу привнести в образ немного вашей индивидуальности.