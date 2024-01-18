 

Трендовые стрижки зимы: лучшие короткие варианты на вьющиеся волосы для женщин за 70

18.01.2024, 13:30, Разное
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Для женщин с вьющимися волосами есть хорошая новость – кудри останутся в трендах зимой и весной 2024 года. В моде короткие стрижки, которые идеально подойдут дамам за 70. С возрастом волосы теряют пигмент и становятся седыми. Кроме того, у них меняется текстура: они становятся более тонкими, ломкими, восприимчивыми к повреждениям. Многие дамы с кудрявыми и волнистыми волосами считают, что локоны ограничивают возможность выбора стрижек, но на самом деле это не так.

Существует множество причесок на короткие волосы для женщин старше 70 лет с кудрявыми волосами, и некоторые из них представлены ниже. При стрижке кудрявых волос важно учитывать естественное движение локонов, их форму и степень закрученности.

Кудрявая пикси

Кудрявая пикси – универсальная и очень модная короткая стрижка, которая подходит женщинам всех возрастов, и особенно пожилым дамам, так как она действительно визуально омолаживает. Стрижка пикси придает свежести и моложавости, не требует особого ухода и всегда выглядит стильно.

Бикси для пожилых женщин с кудрявыми волосами

Сочетание боба и пикси – отличная короткая прическа для женщин старше 70 лет с кудрявыми волосами. Она выгодно подчеркивает черты лица, а с модным цветом волос “соль и перец” позволяет выглядеть модно и современно. Чтобы скрыть морщины, следует добавить короткую челку.

Французский боб с короткой челкой

Одна из топовых коротких стрижек французский боб останется в тренде и в 2024 году. Она придает волосам, которые доходят до подбородка, объем и легкость. Французский боб позволяет подчеркнуть индивидуальность и подходит как для повседневных образов, так и для особых случаев. Его можно носить с челками разной длины, в зависимости от личного стиля. Особенно стильно стрижка смотрится с короткой челкой.

Кудрявый боб с челкой набок

Кудрявый боб с зачесанной набок челкой – идеальный выбор для женщин с круглым лицом. Удлиненные пряди придают образу легкой небрежности.

Боб с кудрявой челкой

Короткий боб с кудрявой челкой выглядит очень современно. Стрижка идеально подходит для тонких волос, так как короткие пряди вокруг макушки придают прическе объем. Кроме того, эта стрижка подходит для любой формы лица и не нуждается в укладке.

Короткий многослойный боб для седых волос

Короткий многослойный боб – идеальное решение для возрастных женщин с тонкими волосами. Он очень элегантно смотрится и придает прическе объем. Такая стрижка позволит укладывать локоны без особых усилий.

Уложенный боб

Эта прическа идеально подходит для кудрявых волос. Его отличительная особенность – коротко подстриженный затылок, откуда волосы плавно переходят к линии подбородка. Благодаря слоям стрижка придает объем волосам.

Короткая асимметричная стрижка

Такая прическа способна скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства, освежить образ. Асимметричный боб смотрится элегантно и очень женственности, а также позволит выглядеть моложе.

Короткий лохматый боб

Кудрявый лохматый боб требует минимальной укладки, но при этом выглядит великолепно и непринужденно. Форма лица, текстура и цвет волос не имеют никакого значения. Стрижка великолепно смотрится на женщинах всех возрастов.

Текстурированная кудрявая шегги с челкой

Многослойные лохматые прически отлично подходят женщинам старше 70 лет. Они придают тонким волосам объем, а также отлично подходят для дам в очках. Стрижка шегги вернулась в моду и в ближайшее время никуда не денется.


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