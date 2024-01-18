 

Le Figaro – Франция признала, что производит недостаточно оружия для помощи Украине

18.01.2024, 13:20, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Франция, как и весь ЕС, производит недостаточно снарядов для поддержки Украины, заявили французские сенаторы в новом докладе. «Национальное и европейское производство находится на крайне низком уровне, а экономика не оправдывает ожиданий», — предупреждает сенат. Этим политики объясняют и ограниченную помощь: «столь же ограничены и запасы французских ракет, а срок их службы подходит к концу».


AP

Сенат Франции в среду опубликовал доклад, в котором высказываются опасения касательно поддержки Украины и подчеркиваётся низкий уровень производства боеприпасов во Франции, пишет Le Figaro. Ранее президент Макрон объявил о поставке Киеву 40 ракет SCALP и нескольких сотен бомб: «количество может показаться ограниченным — но столь же ограничены и запасы французских ракет, а срок их службы подходит к концу», передаёт издание.

В докладе сенаторы выражают опасения по поводу того, что баланс сил в украинском конфликте был смещён именно из-за нехватки боеприпасов. «Западная помощь иссякает, и ситуация становится всё более сложной. Преимущество остаётся на российской стороне», — признаёт председатель комиссии сената по иностранным делам, обороне и вооружённым силам Седрик Перрен.

«Национальное и европейское производство находится на крайне низком уровне, а экономика не оправдывает ожиданий», — предупреждают сенаторы, отмечая, что кризис касается не только Франции, но и всего Евросоюза. Политики также отметили недостаточный уровень государственных заказов и осудили промышленные ограничения на производство. По словам Перрена, таким образом Европа «расплачивается за 30 лет деиндустриализации».


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