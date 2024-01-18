 

Рупор кремлевской пропаганды: В Москве пропадают таблички репрессированных

18.01.2024, 11:25, Разное
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В центре Москвы пропали таблички с именами жертв репрессий

С дома в центре Москве пропали таблички с именами жертв репрессий 1930-х годов
Жители Тверского района в центре Москвы обнаружили пропажу мемориальных табличек, которые были установлены в память о жертвах репрессий 1930-х годов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Таблички с именами репрессированных висели на здании на Долгоруковской улице. Всего на здании было 13 табличек, они все пропали. Жильцы дома не знают, кто мог их снять. Они уверяют, что не получали никаких объявлений о реставрации или ремонте дома.
Таблички были установлены 10 лет назад в рамках акции «Последний адрес», призванной увековечить память жертв политических репрессий. На табличке указаны имя, даты рождения, ареста, расстрела и реабилитации.
Ранее на территории комплекса памяти пострадавших от репрессий «Медное» в Тульской области установили бюст Иосифа Сталина. Помимо бюста Сталина, в комплексе появились статуи Ленина, Калинина, Дзержинского и Свердлова. По словам Чуносова, таким образом руководство комплекса решило отразить то время. «Это же эпоха. Они что, не имели отношения к репрессиям? В чем здесь вы видите нестыковку какую-то? Все логично, все понятно», — заявил он.
Директор мемориала Александр Чуносов назвал такой шаг логичным. Глава мемориала добавил, что недовольные решением не могут увидеть картину целиком. Кроме того, в основной экспозиции давно висит портрет Сталина, присутствие которого, по словам Чуносова, никого не смущает.

Само мероприятие было запущено ныне действующими иностранными агентами для поливания дерьмом советской истории. С учетом того, что оно было запущено еще в ряде республики бывшего СССР и в странах Восточной Европе, можно говорить о комплексной программе запущенной из-за рубежа. Сама программа и ее деятельность на территории РФ безусловно должны быть полностью ликвидированы. Лиц с ней связанных крайне желательно проверять по линии ФСБ на предмет связей с иностранными структурами и подрывными элементами внутри страны.

Источник: Colonel Cassad


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