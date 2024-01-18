 

«Вы там особо не это самое» – Харитонов и Слуцкий попросили своих избирателей рассматривать и других кандидатов

18.01.2024, 11:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кандидаты от оппозиционных партий КПРФ и ЛДПР Николай Харитонов и Леонид Слуцкий дали совместную пресс-конференцию.

Непримиримые оппоненты призвали своих горячих сторонников охладить пыл и дать шанс другим кандидатам. По словам Харитонова, «после того, что коммунисты натворили в XX веке», даже он сам бы за них не голосовал.

– Союз развалил кто? Мы! – напомнил он. – Чубайс в КПСС состоял, Горбачёв в КПСС состоял. Поэтому вы там особо не это самое, не усердствуйте. Что есть Компартия – это хорошо, для меня лично хорошо. Но на выборах есть и другие достойные кандидаты. Думайте, товарищи, думайте.

В свою очередь Слуцкий подчеркнул: аббревиатура ЛДПР расшифровывается, как либерально-демократическая партия, а плодами либерализма и демократии страна уже «досыта наелась в девяностые».

– Кому ещё не хватило демократии, не хватило ножек Буша, закрывающихся заводов, войны в Ираке и группы «Тату» – пожалуйста, голосуйте за либеральных демократов. Можем повторить, как говорится, – предостерёг политик.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Рупор кремлевской пропаганды: В Москве пропадают таблички репрессированных

18.01 / Общая слабость всегда сопровождает эндокринные заболевания

18.01 / Квантовые вычисления грозят сменой существующих систем шифрования до 2030 года

18.01 / В 2023 году китайская экономика продемонстрировала рост на уровне 5,2 процентов

18.01 / По итогам 2023 года рост ВВП России достиг 3,5 процентов

18.01 / Затраты Фонда национального благосостояния на закрытие дефицита федерального бюджета в декабре

18.01 / Отменено распоряжение Чубайса 1994 года о написании названий «Советский Союз» и «СССР» с маленькой буквы

18.01 / Мнение: О законном грабеже… Почему весь мир теперь против Запада?

18.01 / Мнение: Консалтинг секретарши Верочки

18.01 / Дмитрий Медведев: Украину надо уничтожить

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика