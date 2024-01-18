«Вы там особо не это самое» – Харитонов и Слуцкий попросили своих избирателей рассматривать и других кандидатов

Кандидаты от оппозиционных партий КПРФ и ЛДПР Николай Харитонов и Леонид Слуцкий дали совместную пресс-конференцию.

Непримиримые оппоненты призвали своих горячих сторонников охладить пыл и дать шанс другим кандидатам. По словам Харитонова, «после того, что коммунисты натворили в XX веке», даже он сам бы за них не голосовал.

– Союз развалил кто? Мы! – напомнил он. – Чубайс в КПСС состоял, Горбачёв в КПСС состоял. Поэтому вы там особо не это самое, не усердствуйте. Что есть Компартия – это хорошо, для меня лично хорошо. Но на выборах есть и другие достойные кандидаты. Думайте, товарищи, думайте.

В свою очередь Слуцкий подчеркнул: аббревиатура ЛДПР расшифровывается, как либерально-демократическая партия, а плодами либерализма и демократии страна уже «досыта наелась в девяностые».

– Кому ещё не хватило демократии, не хватило ножек Буша, закрывающихся заводов, войны в Ираке и группы «Тату» – пожалуйста, голосуйте за либеральных демократов. Можем повторить, как говорится, – предостерёг политик.

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