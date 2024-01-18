 

Врач Шупарский: общая слабость всегда сопровождает эндокринные заболевания

18.01.2024, 11:02, Разное
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Зимой многие люди страдают от повышенной усталости и сонливости из-за недостатка солнечного света и свежих витаминов в питании. Однако врачи подчеркивают, что общая слабость может быть также связана с различными нарушениями в организме. Врач-эндокринолог Степан Шупарский утверждает, что этот симптом всегда сопровождает эндокринные заболевания.

Согласно Шупарскому, усталость и слабость часто возникают у пациентов с сахарным диабетом. Однако при этом могут также проявляться другие характерные признаки, такие как учащенное мочеиспускание, кожный зуд, постоянная жажда и повышенный аппетит. Кроме того, общая слабость может быть связана с нарушениями в работе щитовидной железы, которые включают в себя гипотиреоз и гипертиреоз. При гипотиреозе пациенты могут страдать от склонности к отекам, запорам, быстрому набору веса, апатии, медлительности и депрессии. А при гипертиреозе возможны симптомы как эмоциональной возбужденности, так и тряска, бессонница, раздражительность, перепады настроения и потеря веса при нормальном аппетите.

Важно отметить, что болезни щитовидной железы могут легко перепутать с обычной усталостью или стрессом из-за схожести симптомов. Поэтому, если вы столкнулись с усталостью, резким изменением веса, отеками, проблемами с пищеварением и кишечником, необходимо обратиться к врачу-эндокринологу и пройти соответствующий анализ крови.

Заболевания щитовидной железы требуют своевременной диагностики и лечения, и нельзя игнорировать симптомы, которые могут быть связаны с этими заболеваниями.


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