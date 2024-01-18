Квантовые вычисления грозят сменой существующих систем шифрования до 2030 года

Генеральный менеджер технологической компании IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ана Паула Ассис на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредила о возможном “Армагеддоне для кибербезопасности” из-за квантовых процессоров. Она считает, что к 2030 году квантовые компьютеры смогут легко обойти существующие системы шифрования.

Новые квантовые технологии значительно увеличивают мощность компьютеров за счет параллельного выполнения вычислений, вместо последовательного, что делает существующие методы шифрования устаревшими. Некоторые правительства уже начали серьезно рассматривать эту угрозу. Сенат США единогласно принял законопроект в 2022 году, направленный на преодоление угрозы квантовых компьютеров для шифрования данных.

Эксперты отмечают, что большинство компаний и предприятий пока не готовы к использованию квантовых машин и не готовы к борьбе с возможными сбоями в их работе.

Согласно генеральному директору фирмы в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений SandboxAQ, Джеку Хидари, банкам потребуется от восьми до 10 лет, чтобы перейти на постквантовые протоколы. В то время как масштабируемые квантовые компьютеры будут доступны уже через 5-6 лет. Это означает, что всё, что использует шифрование — от электронной коммерции до онлайн-банкинга — окажется под угрозой.

Хидари также добавил, что развитие квантовых вычислений происходит намного быстрее, чем ожидалось.