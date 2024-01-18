 

Квантовые вычисления грозят сменой существующих систем шифрования до 2030 года

18.01.2024, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Генеральный менеджер технологической компании IBM по Европе, Ближнему Востоку и Африке Ана Паула Ассис на Всемирном экономическом форуме в Давосе предупредила о возможном “Армагеддоне для кибербезопасности” из-за квантовых процессоров. Она считает, что к 2030 году квантовые компьютеры смогут легко обойти существующие системы шифрования.

Новые квантовые технологии значительно увеличивают мощность компьютеров за счет параллельного выполнения вычислений, вместо последовательного, что делает существующие методы шифрования устаревшими. Некоторые правительства уже начали серьезно рассматривать эту угрозу. Сенат США единогласно принял законопроект в 2022 году, направленный на преодоление угрозы квантовых компьютеров для шифрования данных.

Эксперты отмечают, что большинство компаний и предприятий пока не готовы к использованию квантовых машин и не готовы к борьбе с возможными сбоями в их работе.

Согласно генеральному директору фирмы в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений SandboxAQ, Джеку Хидари, банкам потребуется от восьми до 10 лет, чтобы перейти на постквантовые протоколы. В то время как масштабируемые квантовые компьютеры будут доступны уже через 5-6 лет. Это означает, что всё, что использует шифрование — от электронной коммерции до онлайн-банкинга — окажется под угрозой.

Хидари также добавил, что развитие квантовых вычислений происходит намного быстрее, чем ожидалось.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.01 / Врач Шупарский: общая слабость всегда сопровождает эндокринные заболевания

18.01 / В 2023 году китайская экономика продемонстрировала рост на уровне 5,2 процентов

18.01 / По итогам 2023 года рост ВВП России достиг 3,5 процентов

18.01 / Затраты Фонда национального благосостояния на закрытие дефицита федерального бюджета в декабре

18.01 / Отменено распоряжение Чубайса 1994 года о написании названий «Советский Союз» и «СССР» с маленькой буквы

18.01 / Мнение: О законном грабеже… Почему весь мир теперь против Запада?

18.01 / Мнение: Консалтинг секретарши Верочки

18.01 / Дмитрий Медведев: Украину надо уничтожить

18.01 / Черный шарообразный НЛО заснят возле военного аэродрома в Калифорнии

18.01 / В тропических лесах Амазонки обнаружили затерянные города

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика