 

Мэр Москвы рассказал о городской поддержке местных производителей

18.01.2024, 10:53, Новости дня
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Участниками проекта “Сделано в Москве” стали более пяти тысяч столичных предпринимателей. Мэр Сергей Собянин отметил, что программа предлагает брендам онлайн и офлайн продвижение.

Предприниматели получили возможность участвовать в промокампаниях на крупных маркетплейсах. На онлайн-витрине сделановмоскве.рф размещено более 20 тысяч товаров. Также локальная продукция представлена на ярмарках и фестивалях, отраслевых выставках и в сетевых магазинах.

“Благодаря проекту столичные предприниматели продали больше 60 тыс. товаров и заработали дополнительно свыше 110 млн рублей”, – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Правительство Москвы оказывает комплексную поддержку столичным предпринимателям. Они могут получить субсидии и льготы, в том числе кредитование по сниженной ставке. Максимальный размер займа – 30 миллионов рублей.

Растет спрос на гарантийную поддержку от города. В прошлом году ей воспользовались более 2,7 тысячи предпринимателей, а общая сумма превысила 65 миллиардов рублей.

В ближайшие годы Москва продолжит поддерживать реальный сектор экономики и создавать условия для инвесторов. Из бюджета столицы на эти цели направят 15,8 миллиарда рублей.


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