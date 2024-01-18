В 2023 году китайская экономика продемонстрировала рост на уровне 5,2 процентов

В 2023 году китайская экономика продемонстрировала рост на уровне 5,2%, который был возможен благодаря снятию ковидных ограничений, введенных всего год назад. Однако, в 2024 году ожидается, что этот рост не превысит 4,5%. Среднесрочные перспективы также не свидетельствуют о возвращении Китая к прежним темпам роста. Этому мешают слабый внешний спрос и структурные ограничения в экономике, такие как снижение отдачи от инвестиций и недостаточно высокое потребление домохозяйств по сравнению с другими странами с сопоставимым уровнем дохода.

ВВП Китая в четвертом квартале 2023 года увеличился на 5,2%, что больше, чем в 2022 году (3%), когда действовали ковидные ограничения, но меньше, чем до пандемии. Хотя в четвертом квартале прирост замедлился до 1% с 1,5% в третьем квартале, годовой показатель все равно соответствует установленной властями цели “около 5%”.

Премьер-министр Китая Ли Цян отметил, что эта цель была достигнута без масштабной стимулирующей политики, но в Нацбюро статистики Китая говорят о сложной внешней обстановке и недостаточном спросе как препятствующих достижению цели.

Снятие ограничений на внутренний туризм поддержало рост потребления, сектор услуг вырос на 5,8%, а розничные продажи на 7,2%, хотя эффект был не таким сильным, как ожидалось. Капиталовложения также замедлили свой рост: за год они увеличились на 3%, включая 5,9% в инфраструктуру и 6,5% в производство. Однако инвестиции в недвижимость сократились на 9,6%, что сказалось на общей динамике частных вложений, снизив их на 0,4% (если не учитывать недвижимость, то был бы рост на 9,2%).

Инфляция в условиях слабого спроса оставалась минимальной: цены увеличились всего на 0,2%, а базовая инфляция (за исключением энергии и продовольствия) составила 0,7%. Цены производителей на промышленные товары снизились на 3%, а закупочные цены на материалы и комплектующие — на 3,6%. Уровень безработицы немного вырос к концу года — с 5% в ноябре до 5,1% в декабре. Население Китая сократилось второй год подряд, уменьшившись на 2,08 миллиона до 1,41 миллиарда человек.

Аналитики прогнозируют, что в текущем году темпы роста будут еще ниже и составят 4–4,5%. Это связано с сохранением слабого внешнего спроса и проблемами на рынке недвижимости, что оказывает давление на внутренний спрос.

Кроме того, китайская экономика сталкивается с структурными проблемами, такими как высокий уровень долга, старение населения и дисбалансы, вызванные предыдущей стимулирующей политикой. Кризис на рынке недвижимости также ограничивает доходы региональных бюджетов и их возможность введения новых стимулирующих мер. Этот спад также оказывает воздействие на сопутствующие секторы, такие как сталелитейная промышленность, производство цемента и строительной техники.