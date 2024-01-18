Затраты Фонда национального благосостояния на закрытие дефицита федерального бюджета в декабре

Фонд национального благосостояния (ФНБ) потратил значительную часть своих ликвидных активов в декабре на покрытие дефицита федерального бюджета, согласно данным Минфина, опубликованным в среду. Это произошло после отказа от хранения резервов в различных валютах в течение двух и более лет. Теперь ФНБ остался только с китайским юанем и золотом в своем портфеле.

В течение 2023 года объем Фонда национального благосостояния снизился на 10% в долларовом выражении, с $148,35 миллиарда до $133,4 миллиарда. Однако, в рублях, учитывая девальвацию российского рубля, ФНБ увеличился на 15%, с 10,435 трлн до 11,965 трлн рублей. Важно отметить, что средний курс рубля к доллару снизился более чем на 25% по сравнению с 2022 годом.

Наибольший интерес представляет изменение объема ликвидной части ФНБ, которая включает в себя валюту и золото и позволяет правительству использовать накопления для покрытия бюджетных дефицитов. За год эта ликвидная часть сократилась на 18% в рублях и на 36% в долларах. Это произошло из-за использования валютных резервов ФНБ для покрытия дефицита бюджета в декабре.

Минфин сообщил, что для покрытия дефицита были использованы 114,95 миллиардов китайских юаней, 232,6 тонн золота в обезличенной форме и €573,7 миллионов. Эти операции снизили ликвидную часть ФНБ более чем на 25% в течение месяца. Теперь в ликвидной части Фонда остались только золото и китайский юань, а также небольшая сумма рублей.

Этот процесс избавления от “токсичных” валют начался еще до начала военной операции РФ на Украине, когда Минфин объявил о конверсии долларовых резервов ФНБ в золото и другие валюты в июле 2021 года из-за растущей угрозы санкций. К тому времени в декабре 2022 года ФНБ уже не имел резервов в фунтах стерлингов и иенах, так как они были конвертированы в рубли.