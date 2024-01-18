 

Американский генерал в отставке – ситуация кардинально изменилась — РФ торжествует

18.01.2024, 7:25, Новости дня
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Эта публикация создана на основе опубликованных в российских СМИ переводов из зарубежных источников, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия

Если Запад перестанет финансировать Украину, то она проиграет, уверен бывший генерал армии США Джек Кин. Она потеряет правительство, а РФ получит контроль над страной. Бывший военный возмутился в эфире Fox News, что РФ уже торжествует и говорит всему миру и собственному народу, что полная победа на Украине вполне достижима.

Хочу перейти к теме Украины. Владимир Путин заявил, я цитирую: «Невозможно у нас забрать то, чего мы достигли на Украине» — и сразу начинаешь думать про то, как они закрепились там на юго-востоке, в восточной части страны. 

На днях бывший верховный главнокомандующий НАТО Филип Бридлав сказал: «Если Запад решит предоставить Украине то, что им требуется для победы, то Украина победит в этой войне. Эта война закончится именно так, как этого хотят западные политики». Предполагается, что шансы Путина на победу здесь в данный момент, возможно повысились, генерал. 

ДЖЕК КИН, старший стратегический аналитик, генерал в отставке: Без всяких сомнений. Мы в Институте изучения войны считаем, что это бесспорно, потому что мы здесь являемся центром притяжения вместе с европейцами. Если мы не предоставим им помощь, то Украина проиграет. 

Они потеряют своё правительство. РФ получит контроль над страной. Они будут продолжать бороться с ними, как повстанцы, пока там будут оставаться войска на земле. Но они будут вассалами России. 

Посмотрите, что уже происходит. Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования, ситуация кардинально изменилась. РФ торжествует. Они говорят о полной победе на Украине, что для них это вполне достижимо. Они это рекламируют по всему миру и своему собственному народу. 

Украина в буквальном смысле перешла к обороне. Они стали очень осторожны, потому что знают, что у них заканчиваются боеприпасы, у них заканчиваются системы вооружения. Так что прямо сейчас они в основном находятся в оборонительном режиме. 

И вот что ещё происходит. РФ стала очень агрессивна в отношении стран — членов НАТО, особенно в отношении Финляндии, Латвии и других Балтийских государств, Польши. И конечно, в отношении неприсоединившейся страны Молдавии. Они находятся в поле зрения России, а нам надо признать, что здесь происходит. 

Если Украина не получит финансирование, то мы в результате просто взорвём Европу и дадим Путину свободу действий. Не только в плане контроля над Украиной, но и в наступлении на эти другие страны. Это было его стратегической целью с 2000 года. 

Две большие стратегические темы. Генерал, большое спасибо за обе. Джек Кин, были рады видеть вас сегодня. 

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года. 

 


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