Американский генерал в отставке – ситуация кардинально изменилась — РФ торжествует

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Если Запад перестанет финансировать Украину, то она проиграет, уверен бывший генерал армии США Джек Кин. Она потеряет правительство, а РФ получит контроль над страной. Бывший военный возмутился в эфире Fox News, что РФ уже торжествует и говорит всему миру и собственному народу, что полная победа на Украине вполне достижима.

Хочу перейти к теме Украины. Владимир Путин заявил, я цитирую: «Невозможно у нас забрать то, чего мы достигли на Украине» — и сразу начинаешь думать про то, как они закрепились там на юго-востоке, в восточной части страны.

На днях бывший верховный главнокомандующий НАТО Филип Бридлав сказал: «Если Запад решит предоставить Украине то, что им требуется для победы, то Украина победит в этой войне. Эта война закончится именно так, как этого хотят западные политики». Предполагается, что шансы Путина на победу здесь в данный момент, возможно повысились, генерал.

ДЖЕК КИН, старший стратегический аналитик, генерал в отставке: Без всяких сомнений. Мы в Институте изучения войны считаем, что это бесспорно, потому что мы здесь являемся центром притяжения вместе с европейцами. Если мы не предоставим им помощь, то Украина проиграет.



Они потеряют своё правительство. РФ получит контроль над страной. Они будут продолжать бороться с ними, как повстанцы, пока там будут оставаться войска на земле. Но они будут вассалами России.



Посмотрите, что уже происходит. Из-за задержек и перспективы того, что, возможно, даже не будет финансирования, ситуация кардинально изменилась. РФ торжествует. Они говорят о полной победе на Украине, что для них это вполне достижимо. Они это рекламируют по всему миру и своему собственному народу.



Украина в буквальном смысле перешла к обороне. Они стали очень осторожны, потому что знают, что у них заканчиваются боеприпасы, у них заканчиваются системы вооружения. Так что прямо сейчас они в основном находятся в оборонительном режиме.



И вот что ещё происходит. РФ стала очень агрессивна в отношении стран — членов НАТО, особенно в отношении Финляндии, Латвии и других Балтийских государств, Польши. И конечно, в отношении неприсоединившейся страны Молдавии. Они находятся в поле зрения России, а нам надо признать, что здесь происходит.



Если Украина не получит финансирование, то мы в результате просто взорвём Европу и дадим Путину свободу действий. Не только в плане контроля над Украиной, но и в наступлении на эти другие страны. Это было его стратегической целью с 2000 года.

Две большие стратегические темы. Генерал, большое спасибо за обе. Джек Кин, были рады видеть вас сегодня.

Дата выхода в эфир 16 января 2024 года.