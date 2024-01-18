Мнение: Консалтинг секретарши Верочки

“И еще из моего опыта работы «по монитору» с людьми, обращающимися за психологической консультацией. С кем-то приходится работать много недель или даже месяцев, иногда для решения проблемы хватает буквально 1-2 сеанса. Некоторые случаи муторные и тяжелые, в решении других есть даже некая доля юмора. В основном такие я и описываю в своем Бусти – естественно, максимально обезличенно и путая все явки, пароли и адреса. Тех, кто излишне беспокоится за «конфиденциальность» – еще раз успокою: найти «совпадение» и определить, о ком конкретно идет речь – было почти невозможно даже во времена Фрейда (так как в Вене было очень много аристократических семейств, и почти в каждой имелись свои закидоны), и уж тем более невозможно сейчас, когда моя клиентура – это люди не только из Москвы и даже не только из России, но, почитай, со всего света.

Итак, обращается девушка из не столь уж далекого зарубежья. Красивая, яркая блондинка, в платье обычно со смелым декольте, при этом – занимающая весьма высокую административную должность в местном отделении крупной корпорации. Классическая self-made woman, знание нескольких языков, независима, явный трудоголик. В южную страну перебралась, когда надоело работать в Санкт-Петербурге в солидной полугосударственной конторе, захотела «нового вызова». Ну и в знак протеста против политики родного государства, как без этого – в «релокацию» у нас подались не только мужчины.

Жалоба: испытывает постоянное раздражение. Раздражают местные сотрудники, проявляющие, как она это обозначает, «непрофессионализм». Непрофессионализм выражается, во-первых, в том, что они просто недостаточно хорошо знают свои обязанности, склонны к восточной медлительности, необязательности и даже бестолковости, «и это бесит». Однако это – еще полбеды, и с этим «еще можно было бы мириться», особенно учитывая, что ее во многом и брали для того, чтобы она как менеджер «наводила порядок», и она готова это делать железной рукой.

Беда же в том, что местные не только «бестолковые», но и при этом…”

А целиком эту захватывающую историю из моей текущей психологической практики можно прочитать на моем Бусти по адресу https://boosty.to/sapojnik

Заодно и узнать, при чем тут старый и почти забытый сегодня советский фильм, вышедший на экраны еще до того, как моя клиентка родилась на свет.