Дмитрий Медведев: Украину надо уничтожить

Существование Украины как самостоятельного государства будет постоянным поводом для возобновления боевых действий, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он выразил мнение, что Украина «смертельно опасна для украинцев». Он уточнил, что речь идет не только о действующем киевском режиме, но и о «совершенно любой Украине».

– Почему? Существование Украины смертельно опасно для украинцев. Наличие самостоятельного государства на исторических российских территориях теперь будет постоянным поводом для возобновления военных действий. Поздно. Вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда, — написал экс-президент России в Telegram.

Бывший российский президент заявил о 100-процентной вероятности новой войны вне зависимости от подписанных Украиной со странами Запада соглашений о безопасности. По его мнению, конфликт не смогут предотвратить присоединение Украины к Евросоюзу или НАТО.

– Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет, — считает Медведев.

– Выбирая между вечной войной и неизбежной гибелью и жизнью, абсолютное большинство украинцев (ну разве что за исключением минимального числа отмороженных националистов) выберет в конечном счете жизнь. Поймут, что жизнь в большом общем государстве, которое они сейчас не сильно любят, лучше смерти, – отметил зампредседателя Совета безопасности РФ.