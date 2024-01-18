Черный шарообразный НЛО заснят возле военного аэродрома в Калифорнии

Это видео появилось в сети лишь недавно, но было снято еще в августе 2020 года. 52-летний военный подрядчик Энди Сегобия ехал на работу на аэродром Эль-Мираж, Калифорния,когда вдруг увидел в небе парящий темный шарик.

Аэродром Эль-Мираж, к слову, используется военной компанией General Atomics Aeronautical Systems – производителями разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper.

Размер НЛО был около 1,5-2 метра в диаметре и он парил довольно невысоко над землей, приблизительно на высоте 20 метров. Энди быстро достал свой смартфон и начал снимать НЛО. Ролик получился удивительно четким для типичного НЛО-видео.

“Сначала я подумал, что это воздушный шарик. Но когда я подъехал ближе, я увидел, что он ни к чему не привязан. Не было никаких признаков движения, не было шума, он просто висел там”.

После того, как Энди заснял объект на видео, он доехал до нужного ему здания, чтобы провести там замеры. Здание это находилось совсем рядом с местом, где парил шар-НЛО, и внутри Энди находился менее минуты. Но когда он вышел наружу, НЛО уже пропал.

“Мы (Энди и его бригадир) зашли в это здание, которое располагалось всего в 15 футах, и сделали одно измерение, вышли обратно за дверь, и НЛО исчез. Прошло, может быть, всего 30 секунд. Я смотрел повсюду, был ясный день, я бы увидел, как он уплывает куда-то. Он либо растворился, либо просто резко “выстрелил” оттуда. Я был расстроен, что не записал этот момент”.

Хуан Вальдес, бригадир Энди, подтвердил, что он тоже был там и видел этот объект, но больше ничего не захотел добавить.

“Я осмотрелся, я даже подошел посмотреть поближе, чтобы проверить, не опустился ли он на землю. Но он исчез, его нигде не было видно. Если бы я задержался там еще на минуту, я бы мог увидеть, как он отдаляется или исчезает”, – сетует Энди.

Энди говорит, что он регулярно видит, как беспилотные летательные аппараты в форме самолета взлетают и приземляются на взлетно-посадочной полосе Эль-Мираж, и что компания General Atomics работает там над созданием и ремонтом дронов.

Но он сказал, что сфера не похожа ни на что, что он когда-либо видел там.

“Когда я снимал видео, он казался серебристого цвета. Но это был шар черного цвета. От него исходил какой-то жар или что-то в этом роде, какая-то волна, которую я не мог разглядеть внутри шара. Когда вы едете в Вегас и кажется, что на улице вода, это было что-то вроде этого. От него исходила какая-то волна, я предполагаю, что это был жар.

Я видел это вблизи. Нас разделяли только забор и небольшой участок земли. Это было за пределами их собственности посреди пустыни. Я не знаю, что он там делал. Это показалось мне странным, потому что он просто парил там за пределами территории. Там было очень тихо. День был ясный”.

Объект заснятый Энди Сегобия, очень похож на тот шар, который был заснят в Ираке несколько лет назад. И, кстати, заснят тем же беспилотником MQ-9 Reaper.