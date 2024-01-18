В тропических лесах Амазонки обнаружили затерянные города

Археологи обнаружили группу затерянных городов в тропических лесах Амазонки, где около 2000 лет назад проживало около 10 000 жителей.

Серия земляных насыпей и засыпанных дорог в Эквадоре была впервые замечена более двух десятилетий назад археологом Стефеном Ростеном.

Но в то время он «не был уверен, как все это сочетается», – сказал Ростен, который сообщил о находке в журнале Science.

Недавнее картографирование с помощью лазерно-сенсорной технологии показало, что эти места являются частью густой сети поселений и соединяющих их дорог, спрятанных в лесистых предгорьях Анд, которая просуществовала около 1000 лет.

– Это была затерянная долина городов, – сказал Ростен, который руководит исследованиями в Национальном центре научных исследований Франции. – Это невероятно.

Поселения были заселены народом упано примерно между 500 годом до нашей эры и 300-600 годом нашей эры — периодом, примерно совпадающим с периодом существования Римской империи в Европе, выяснили исследователи.

Жилые и церемониальные здания, возведенные на 6000 земляных насыпях, были окружены сельскохозяйственными полями с дренажными каналами. Самые большие дороги имели ширину 10 метров и тянулись на 10-20 километров.

Хотя трудно оценить численность населения, на этом месте проживало примерно 10 000 жителей, а на пике своего расцвета, возможно, до 15 000 или 30 000 человек, сообщил археолог и соавтор исследования из того же французского института Антуан Дорисон.

Это сопоставимо с предполагаемой численностью населения Лондона римской эпохи, тогда крупнейшего города Великобритании.

– Это показывает очень плотную оккупацию и чрезвычайно сложное общество, – сказал археолог Майкл Хекенбергер из Университета Флориды, который не принимал участия в исследовании. – Для региона это действительно особенный город с точки зрения того, насколько он древний.

Археолог Хосе Ириарте из Эксетерского университета сказал, что для строительства дорог и тысяч земляных насыпей потребовалась бы сложная система организации труда.

– Инки и майя строили из камня, но у людей в Амазонии обычно не было под рукой камня для строительства — они строили из грязи. Это огромный труд, – сказал Ириарте, который не принимал участия в исследовании.

– Амазонку часто представляют как «нетронутую дикую местность с небольшими группами людей. Но недавние открытия показали нам, насколько прошлое сложнее на самом деле, – сказал он.

Недавно ученые также обнаружили свидетельства существования сложных сообществ в тропических лесах, которые существовали до контактов с европейцами в других частях Амазонки, в том числе в Боливии и Бразилии.

– В Амазонке всегда было невероятное разнообразие людей и поселений, а не только один образ жизни, – сказал Ростен. – Мы просто узнаем о них больше.