Американский экономист – «конец старого мира» — гегемония США уступает место России и Китаю

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Власти США живут «в мире Оруэлла» и отчаянно пытаются завладеть сознанием людей, мешая им трезво оценивать реальность, заявил американский экономист и профессор Майкл Хадсон в интервью Danny Haiphong. Пока Вашингтон пытается убедить американцев в том, что весь мир, кроме США, живёт плохо, в мире устанавливается новый порядок во главе с Россией и Китаем, уверен профессор.

США выступают в роли разрушителей, а другие страны — в роли строителей. И всё глобальное большинство говорит: на чьей стороне вы хотите быть — разрушителей или строителей?

Вы можете посмотреть на Украину как на пример того, какими США хотели бы видеть Россию, Китай и арабские страны. Отменяем выборы, как только у власти появляются свои люди, свой президент. Становимся самой коррумпированной страной в своём регионе, коей является Украина. Запрещаем местные языки и религии, которые не являются иудеохристианскими. И, по сути, запрещаем забастовки.

Есть один старый анекдот про аристократов, знаете? Группа актёров предлагает сюжет о семье, которая совершает всевозможные ужасающие действия сексуального характера, инцест и всё в таком духе. И продюсер, которому предложили этот сюжет для выступления, говорит: «И как же вы назовёте это представление?» А ему отвечают: «Аристократы». Так же и здесь: как вы назовёте отмену выборов на Украине, запрет иностранных языков, убийства критиков? Мы называем это демократией! Просто смешно. И Америка действительно так считает.

У США есть две модели демократии: Украина и Израиль. Снова и снова в прессе говорится, что «Украина — это модель демократии», что именно этого мы хотим для бывшего СССР, а Латвия, Эстония и Литва нам за это аплодируют. Мы хотим демократии и в Израиле. «Израиль — единственная демократическая страна на Ближнем Востоке! Мы хотим, чтобы Израиль стал образцом для всего Ближнего Востока!» Что они под этим подразумевают? Что на Ближнем Востоке больше не будет арабов? Что там будут одни американцы с двойным гражданством?

К этому всё и идёт. Мы словно живём в мире Оруэлла. Они пытаются завладеть сознанием людей и помешать им осознавать реальность и динамику современного мира. Как долго вы сможете убеждать людей в том, что весь остальной мир живёт плохо и только один процент людей — хорошо? Как можно пытаться убедить людей в том, что Америка является образцовым лидером, когда она пытается уничтожить весь остальной мир, вместо того чтобы помочь ему, как это, например, было в 1945 году, когда закончилась Вторая мировая война?

В настоящее время происходит изменение всей мировой системы — Всемирного банка, МВФ, ООН, всей дипломатической системы мира, которая была создана в 1945 году, — сегодня она изживает себя. Мы видим неспособность ООН справиться с войной на Ближнем Востоке, справиться с войной на Украине. Это конец старого мира. И вы видите, как спонтанно создаётся новый мир. Не идеологически, а действительно спонтанно, особым образом, Китаем, Россией и теми остальными 99 процентами мира.

Дата выхода в эфир 17 января 2024 года.