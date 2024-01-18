Мнение: Некоторые – женятся, а некоторые – так (с)

Старик Милонов продолжает отжигать. Сразу, кстати, хочу отвергнуть позицию наивных благомыслов, которые при ссылке на Милонова начинают кривить губки и смущенно удивляться – мол, да кто такой Милонов, он же фрик, как можно его слушать всерьез, он же “собака лает а караван идет” и т.д. Вы что, мол? Издеваетесь?!

Милонов – депутат Госдумы от “Единой России”. Да, он безусловно фрик и даже, скорее всего, сумасшедший – но этим он как раз особо ценен. Учитывая, что вообще всё руководство РФ давно и, видимо, необратимо “потекло”, но пока за толстыми рожами и начальственным рыком это успешно скрывает – во всяком случае, мыла не ест.

Милонов мыло ест, и давно – но он еще и ПРОБАЛТЫВАЕТСЯ. “Что у шута на языке, то у начальства на уме”. “Вбросы” от Милонова появляются вовсе не потому, что он просто ляпает то, что пришло ему в голову. Нет, в безумии Милонова тоже есть система; он “ляпает” то, что он где-то слышал, где-то видел в коридорах власти – и потому решил, что “пора!”

Так вот: вчера Милонов требовал запретить женщинам стерилизацию, а сегодня он усилил и углубил – заодно потребовал законом… запретить или существенно ограничить право на разводы.

КоммерсантЪ. Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов («Единая Россия») считает проблемой то, что в России распадаются многие супружеские пары. Он предложил за расторжение брака штрафовать на 100 тыс. руб. или назначать исправительные работы в зоне военной операции. Позднее депутат пояснил, что говорил несерьезно и хотел таким образом привлечь внимание к проблеме разводов.

Шутил, в общем. Это была “шутка”. Однако мы в России с младых лет знаем, что “во всякой шутке есть только доля шутки”, а власти в РФ реально впали в паранойю на теме “повышения рождаемости”.

Разберем предложение шуткаря Милонова всерьез. Фактически, Милонов требует ввести в России что-то вроде церковного брака (церковь, как известно, всегда очень неодобрительно относилась к возможности развода и почти всегда – если только ее не прогибали как следует – кобенилась до последнего, прежде чем дать разрешение на развод). Первый вопрос – возможно ли в России ввести такой закон? Ответ двоякий: с одной стороны – в современной России возможно абсолютно всё, ограничений нет никаких. “Надо” будет принять такой закон (или любой другой, типа “выход из дома только по пропуску”, или “расстрелять каждого десятого жителя”) примут и не почешутся.

С другой страны – Россия уже достигла в своем поступательном развитии вниз такого уровня, что законами она не управляется в принципе. Поэтому законы можно принимать какие угодно, но глупо рассчитывать, что они как-то повлияют на реальность – в РФ 20-х извечный российский принцип “Закон что дышло” доведен до почти абсолюта.

И – самое главное: в реальности закон “О затруднении разводов” может привести только к одному – к полному разрушению института брака в принципе. Что станут делать люди, оказавшись перед дверью, на которой написано: “Вход – рубль, выход – два”? Очевидно, они постараются в такую дверь вообще не заходить.

Так и с браком (который, надо признать, и без того переживает серьезный кризис): если вдруг окажется, что отделаться от брака не так просто и чуть ли не невозможно – люди просто в массе своей перестанут “регистрировать отношения”. А зачем? Совместно проживать можно и “так”; рожать детей тоже можно “так”. Делить имущество – ну, можно про это отдельный договор заключить, почему обязательно брак? Отношения отцовства и материнства, а также вытекающие из этого принципы получения наследства, определяются вне всякой зависимости от наличия или отсутствия штампа в паспорте – просто по анализу ДНК. “Незаконнорожденные” никак не поражаются в правах по сравнению с “законнорожденными” – собственно, большинство населения уже едва ли понимает смысл самих этих слов. “Законнорожденный” – это как?! – спросит крошка-сын, придя к отцу, и отец начнет ожесточенно скрести в затылке.

Стоит посмотреть непредвзято – мы увидим, что по сравнению с 19 веком необходимость брака стала чисто виртуальной. Практически ВСЁ, что делают вместе мужчина и женщина, можно делать и без брака. Ну а реальная “воцерковленность” населения в РФ была лишний раз продемонстрирована в начале года, когда на церковные службы по случаю Рождества пришло 1,4 млн. человек. Т.е. ровно 1% от населения РФ. Какие уж могут быть вопросы…

Вопрос – следует ли из этого простого и логичного рассуждения, что предложения Милонова не будут реализованы в реальной РФ? Ответ – конечно, нет. Милонов – это ведь не фрик; Милонов – это российская власть и есть. Просто – без паранджи. Голенькая.