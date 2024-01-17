Мнение: Письмо: “В жизнь снова вернулись краски”

Некоторые авторы пишут мне письма в формате сериалов, описывают свои истории с продолжениями.

Конечно нам это интересно, мы можем видеть динамику, можем видеть, как реализуются наши прогнозы, как авторам удается выбраться или наоборот запутаться.

Интересней следить за нерыбами, в крайнем случае за рыбами, потому что у рапанов все происходит без их контроля, их просто несет в отношениях, куда вынесет, обычно ничего хорошего с ними не происходит, не считая иллюзий.

Нерыбы куда интересней, но учитывая, что истории реальные, а описания их дают сами ГГ и кое-что еще приукрашивают из-за публичного формата, пытаются выглядеть умней и добрей, а иногда наоборот, мы получаем довольно сложный для разбора материал.

Вот мы следили за автором, например, аж три письма. Запрос у автора был на коучинг, видимо. Но я не занимаюсь личным коучингом, я веду обучающий блог для вас, друзья. И письма в рубрику, как бы я ни сочувствовала авторам и ни болела за них, нужны мне как учебный материал. Я хочу вам показать примеры, хорошие и плохие, хочу вас, читателей блога, вовлечь в понимание ситуаций и в их разбор. Поэтому я почти никогда не тороплюсь давать авторам инструкции. Во-первых, хочу, чтобы вы думали и даже спорили между собой. Во-вторых, не факт, что инструкции – это хорошо. Одномоментно они, конечно, помогут и даже разрулят ситуацию скорее всего. Но в перспективе – нет. Человек сам должен действовать и сам должен выбирать, как ему поступить. А мы с вами можем всего лишь подключить его, то есть автора, к процессу коллективного обучения.

Вот и тут похожая ситуация. Тоже запрос на коучинг и автор хочет получить простую инструкцию, но не сможет ее получить.

Здесь тип автора – белоснежка. Но ведет она себя похоже на предыдущего автора: то косячит, то компенсирует векторами слива, то компенсирует векторы слива новыми косяками, и так по кругу.

Такое поведение не зависит от типа заморозки, оно зависит от плоховатого видения границ.

Эта автор тоже не рапан, и в какие-то отдельные моменты ведет себя почти как нерыба. Но иногда она границы видит плохо. Не настолько плохо как рапаны, но все-таки плохо.

У золушек и белоснежек – немного разные причины для плохого видения границ.

С этой разницей мы потом разберемся, пока давайте общие моменты отметим, похожие и разные. Сравните это письмо и ситуацию предыдущего автора.

eva_rum

Здравствуйте уважаемая Эволюция, пишу очередное письмо в надежде попасть в рубрику на этот раз про окончательный финал этой истории https://evo-lutio.livejournal.com/1672103.html.

Перед самым Новым годом С. меня бросил. Я, как настоящая Ученица, сделала ошибку,про которую Вы меня предупреждали в последнем письме https://evo-lutio.livejournal.com/1672851.html

После моего примирения у нас все было ровно, он меня не строил ни разу, был очень мягким. Открытым. Мы обменивались взглядами на разные вещи, мне всегда нравилось его слушать, еще старалась держать фокус на нем – сделала ему подарок дорогой по его увлечению на др, помогла его родственнице в одном деле, старалась его поддерживать, когда он депрессовал.

Также я усиленно занималась работой, пошла на курсы актерского мастерства, у меня практически не было свободного времени, мне казалось это помогает моему локусу не улетать к С. Уставала я жутко, приходила за полночь и буквально падала спать.

(Белоснежки часто думают, что если они сократят круг общения, тут же их сразу построят и съедят. Поэтому, когда они влюбляются, они сразу же идут в драмкружок, на парные танцы, на какие-то волонтерские работы в мужской коллектив. И потом им странно, отчего их любимые такие поникшие, такие задумчивые…)

С. тоже мне помогал, по работе поехал со мной на один объект, сделал все за меня, помог мне с переездом в новую квартиру, которую я тоже выбрала благодаря его совету, за что я ему очень благодарна. И вот как-то приехал комод собирать, я вещи из коробок разбираю глажу, по шкафам развешиваю, мелкая моя на кровати играет, они так общаются мило, идиллия. Потом я их ужином накормила, а после такой эпизод случился, что С. ей сделал замечание за столом, она обиделась и убежала в комнату, он к ней мириться, смотрю она не встает, а у нее температура 39, С. уехал, пишу:

Я- прими что-нибудь чтобы не заболеть. С-не парься , меня не возьмет. Я тебе еще это сделаю, вот то, мужик то я с руками:) Такое что-то сказал.

А через пару дней начался сильный снегопад, пишет:

С- не езжай никуда, там ад, я тебя прошу…

Я собиралась на тренировку, то се , объясняю.

С-ну ты же знаешь, я не буду гнуть , только могу дать совет.

Никуда не поехала в итоге.

А до этого у нас тоже был разговор и он говорил, что я слушаю только себя, но это из-за того, что не привыкла ни на кого полагаться.

И вот вечером я откупорила бутылку проссеко, которую мне заказчик подарил, обменивались фото кто-то что на ужин приготовил, я вспомнила эту картину с комодом и вообще все последние месяцы, какой он мягкий был, заботливый на контрасте с тем С., который хамил и строил , а я пыталась огрызаться косяча, возьми да вывали:

Я:-С. , ты такой классный! Я так влюблена, хочу ребенка от тебя.

С:-неожиданно

Я:-испугала?

С:-нисколько … ты же моя киска! Солнышко.

(Скорее всего автор ждала предложения руки и сердца. Но совершенно не ясно, почему он должен хотеть ребенка. Причем получит он не одного ребенка, а сразу двух. Еще и дочку автора, с которой он пока только старается налаживать отношения. Однако автор считает свое предложение потрясающе щедрым. От переоценки своих вложений и переоценки щедрости своих предложений случаются все косяки)

Проснулась на следующий день и поняла какие щипцы применила, да еще и выглядело это как одолжение с моей стороны, из под короны Сокровища, на фоне наших с ним разговоров про его возраст, его депрессию и то, что у него нет детей и он много говорил про одиночество… Разодрала клетку жар-птицы клещами. Дальше он просто стал пропадать, перестал писать или напишет

С-милая, ты что гасишься от меня ? Что у нас ?

Я-ничего, все нормально

С-все же хорошо. Не гасись) я с тобой.

(Автор даже по отношению к нам небрежна, не собирается описывать, что значит “просто стал пропадать”. Раньше писал каждый день, а теперь не писал неделю? Стал писать как-то иначе? Не отвечал на ее сообщения или просто стал меньше инициировать? Все это совершенно разные вещи. Скорее всего это она стала отмораживаться и вести себя как-то резко и недовольно, и он поэтому стал прятаться. Предложение родить ему ребенка его не напугало, как она придумала, но и не сильно обрадовало, конечно. Это нечто, что потребует от него много ответственности, много вложений, перемены жизни, это не то, что может просто обрадовать. Она же явно впала в неадекват из-за того, что получила в ответ настороженность, а не радость. Из-за этого в их отношениях прошла трещина. Не из-за ее предложения, а из-за ее реакции на его неуверенность)

Ну я поняла что все . Осталось дождаться когда он меня пошлет. Я сама ничего не писала, лишь однажды сказала на его очередное:

С-ты в порядке?

Я-со мной все хорошо. Я нафантазировала, понимаю, но не жду от тебя ничего, и за меня переживать не стоит.

(Это очень похоже на то же опережение, как в письме давешней бедной золушки. При подозрении разрыва разорвать первой, причем сделать это в резкой форме с кучей каких-то претензий. Не понятно, чего она нафантазировала? Чего не ждет? Почему ему не стоит переживать? А он переживает? Все ваши объяснения в истерике, друзья, ничего не объясняют, только все запутывают. Либо молчите, либо ведите диалог, а не истеричный монолог)

И вот в один из дней перед самым Новым годом он написал длинную тираду, про то что он ходил в гости к маме (у него не очень отношения с ней) , и глядя на нее и на свою семью из детства, он подсознательно не хочет ни детей, ни серьезных отношений. Что внутри него какая-то поломка, что вот лет 10 назад он дружил с мужиком одним , и тот «копался» в его голове, и многое у него поправил, что они читали кучу всего по психологии, но многое так и осталось не решенным у него. К слову мы с С. договорились не обсуждать психологию, только если вскользь, и даже про отношения других людей старались обходить, так как летом у нас было много дебатов на эту тему и это тоже сыграло свою негативную роль.

(Спасибо их тяжелому и неприятному общению последнее время. Он решил, что лучше уж расстаться, раз приятного общения не получается. Триггером выступила какая-то ссора с матерью. По сути он хотел сказать автору, что не собирается ей ничего доказывать, если она недовольна, вот такой он урод. Это очень похоже на героя той истории, которую мы сравниваем, верно? Там тоже подобные слова были ответом на претензии)

На этот монолог и на его поздравление с НГ я ответила следующее:

Я-спасибо и тебя с Новым годом. Я думала над твоими словами про душевную поломку. Я не смогу тебе помочь. Желаю тебе обрести внутреннюю гармонию, счастья и любви в новом году.

(Почему она ответила, что не сможет помочь? Значит он просил у нее помощи? Это меняет дело. А если не просил, а просто констатировал, что ничего не хочет, странный ответ. Друзья, если вы считаете, что формулировка не имеет никакого значения и залезаете в голову, чтобы видеть там суть, вы так и останетесь рапанами, или деградируете до рапанов, если были рыбами)

С-ты слишком много думаешь

Я-это мой выбор

С-наконец-то ты что-то услышала

Меня захлестнула волна горечи. Услышала? А, ну теперь все ясно. Я ничего не стала отвечать на это.

(Что ясно? Она все это время морозилась, общалась с ним через губу, но считает, что бегала и липла и что он рад, что наконец-то отвязался. В маске жертвы невозможно не косячить, потому что все время кажется, что вы сливаетесь. Почему автор все время надевает маску жертвы, как вы думаете?)

Потом он еще меня поздравлял с Рождеством и писал, что морозы дикие как твоя машина ?

Я была в это время в Сочи и сказала что не знаю я не в Москве. Потом он очередное поздравление с др и опять со словами

С-я с тобой.

Я-ахаха! Не переживай).

И ответ был такой типа – а я ссу).

(Почему она все время просит его не переживать? Ведь он совсем не переживает)

Я на это тоже ничего не ответила, снесла переписку. Ну и вот … я злая, не на то, что он меня послал. Это было понятно, мои границы сильно хуже, позиция слабее – за мной был косяк приличный и сливы. Я злая на его милость, на его «услышала», а раньше, получается, не слышала, что он от меня отделаться хотел. Он не влюблен, я сыграла против себя в свои ворота. Я с этим смирилась, я пытаюсь подрастить свою фигуру, бросила алкоголь, я не расшатана, а его жалость выжгла почти всю мою любовь.

(Она залезла к нему в голову, решила, что он ее жалеет, решила, что она выглядит жалкой в его глазах, обозлилась на него за это, и теперь страдает от своей собственной злости. Хотя история простая. Они встречались, он был доволен, она сказала, что хочет ему родить срочно, он не побежал в загс, она стала злой, он стал дистанцироваться в ответ на ее злость, она стала еще злей, он стал бубнить про депрессию, она с ним презрительно распрощалась, он не стал удерживать, но иногда пишет, она злится и бесится)



В день когда меня послал С. я на вечеринке познакомилась с мальчишкой, назову его Л., а через день он узнал мой адрес у нашей общей подруги и приехал с подарками мне и дочке. У нас закрутилось стихийно. Мы не расставались до моего отъезда несколько дней, тусили, готовили еду, слушали музыку, танцевали, болтали обо всем на свете, он помог мне собрать вещи, предлагал отвезти, но меня повез бывший муж. Я была такая счастливая и свободная. В жизнь снова вернулись краски.

(Она стала такой счастливой, а с ним была так несчастна, даже когда он собирал ей комод. Любой новый мужик делает ее счастливой. При такой зависимости от романов, все время будет злость на мужчину, которому приходится сохранять верность, а он этого не ценит. И мужчины это чувствуют, кстати. Парень КСЖ скорее всего, они сразу видят белоснежек. И они видят, что должны много вкладываться, починять, стараться, чтобы их не сочли нерентабельными и не начали им изменять)

Укатила в отпуск , а когда вернулась он меня ждал и подарил мне опять кучу всего, мы провели у него выходные. Он настроил планов на следующие, звал меня в Сочи уже с ним. Он – мальчик с золотой ложкой во рту, студент меда из очень хорошей обеспеченной семьи потомственных врачей. Но он ребенок еще, у нас разница 15 лет. Понятно, что для него это по-приколу, но моя репутация может пострадать, да еще и выглядит так, что я решила залечить свою кровоточащую рану пацаном, а я не хочу ничего лечить, хочу, чтобы болело со всей силы.

Я ждала повод, чтобы корректно расстаться и долго ждать не пришлось. Л. показал мои фото своим друзьям из универа и пишет- «все сказали, что тебе 22 года не больше и ты очень красивая , ты у меня совсем девчонка 😘», на что я ответила, что мне вообще то наплевать кто что сказал, но я удивлена что он так легко выставил меня на всеобщее обозрение, видимо пропасть между нами и правда огромна.

(Это она пику типа сделала. Ну может быть такая пика в принципе, хоть и кривая. Немного лучше была бы пика, если бы она сказала, что выглядит на 22, а на самом деле 37 и она поняла вдруг, насколько для него принципиально – быть с ровесницей. И дальше, на его заверения, что нет и нет, говорить, что да, это и правда важно, и она не права была. Это я привожу пример не для того, чтобы автор побежала это все писать или другие начали такое строчить своим молодым любовникам, не будьте Ученицами. Я привожу пример в конкретном контексте, чтобы вы увидели, какая пика совсем кривая, а какая прямей, и могли это проанализировать. Кто может?)

Он звонил, писал, что я не так все поняла, что это не хвастовство и не обозрение, я действительно горжусь тобой и тем как ты выглядишь, я попыталась объяснить, что дело не в нем, а во мне, что разница в возрасте меня пугает. Пудрить мозг мальчишке – бред, кем я буду в глазах его родителей.

(Вот когда после пики начинается беготня и дискуссии, пика превращается в уродливые щипцы. Она должна была просто слушать это и все. А ее последнее заявление про пудрить мозг и родителей – совсем глупость и вектор слива, причем сразу верхнего и нижнего. Кто пояснит?)

И вот на этом фоне С. пишет как ни в чем не бывало:

С-как дела? куда пропала ?

Я не хочу ничего отвечать. И милость мне его ни к чему, я как-нибудь со своей любовью справлюсь сама.

(Почему милость? Почему она все время в амплуа побитой собаки? Зачем ей хочется быть как бы обиженной, как бы отвергнутой, как бы жалкой? Ведь это все вранье. Сама она его бросила, он конечно не держал и даже подтолкнул. Но почему она твердит о жалости?)



Верно ли я вижу картину? Нет ли на мне маски жертвы? Правильно ли в моей ситуации молчать или лучше что-нибудь нейтральное про дела ответить, ведь я и правда на атомы не разложилась.

(В такой манере сурово-краткой лучше не отвечать ничего. Лучше молчать, и то менее обиженно выглядит)

Спасибо Вам большое за все что Вы делаете! После курса «Ворота возможностей» я увидела ресурсы, в которых у меня большие пробелы.

(И вам спасибо, девочки и мальчики, что не даете мне даже шанса на самолюбование)