 

В Санкт-Петербурге студент создал ловушку для беспилотников

17.01.2024, 23:50, Разное
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Студент из Санкт-Петербурга Максим Созинов, представляющий университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, создал инновационное устройство, предназначенное для перехвата беспилотных летательных аппаратов.

Изобретение, которое может быть задействовано как в военных, так и в гражданских целях, представляет собой своеобразную ловушку для дронов, которые не уничтожаются, а выводятся из строя и безопасно приземляются, что позволяет использовать их позже. Конструкция включает в себя емкость со сжатым газом, пусковой контейнер для сети, выстреливаемой на расстоянии в 30 метров от дрона-нарушителя, и систему управления. Студент пояснил: «Я предложил свой вариант борьбы с беспилотниками: устройство, которое под давлением сжатого газа выстреливает сетью. В ней запутываются роторы – вращающиеся элементы дрона».

В ближайшее время разработчик намерен внедрить в свое изобретение дополнительные функции, включая интеграцию с другими системами безопасности.    


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