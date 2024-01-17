В Санкт-Петербурге студент создал ловушку для беспилотников

Студент из Санкт-Петербурга Максим Созинов, представляющий университет «Военмех» имени Д.Ф. Устинова, создал инновационное устройство, предназначенное для перехвата беспилотных летательных аппаратов.

Изобретение, которое может быть задействовано как в военных, так и в гражданских целях, представляет собой своеобразную ловушку для дронов, которые не уничтожаются, а выводятся из строя и безопасно приземляются, что позволяет использовать их позже. Конструкция включает в себя емкость со сжатым газом, пусковой контейнер для сети, выстреливаемой на расстоянии в 30 метров от дрона-нарушителя, и систему управления. Студент пояснил: «Я предложил свой вариант борьбы с беспилотниками: устройство, которое под давлением сжатого газа выстреливает сетью. В ней запутываются роторы – вращающиеся элементы дрона».

В ближайшее время разработчик намерен внедрить в свое изобретение дополнительные функции, включая интеграцию с другими системами безопасности.