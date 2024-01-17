 

Motorola представила бюджетный Moto G Play 2024

17.01.2024, 23:50, Разное
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Компания Motorola официально представила модель Moto G Play 2024, относящуюся к категории бюджетных смартфонов.

Новинка получила 6,5-дюймовый дисплей с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, процессор Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, 64 гигабайта встроенной и четыре гигабайта оперативной памяти, которую можно расширить за счет виртуальной. Тыльная и фронтальная камеры обладают модулями на 50 и 8 мегапикселей соответственно, причем последняя поддерживает интеграцию с Google Lens и функцию обнаружения улыбки на основе искусственного интеллекта. Емкость аккумулятора, поддерживающего зарядку 15 Вт, составляет 5000 мАч, однако в комплект поставки входит зарядное устройство на 10 Вт.

Стоимость Moto G Play 2024, поступление которого в продажу на рынке США ожидается восьмого февраля, составит 150 долларов.


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